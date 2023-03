E’ Rabiot il Pogba della Juve: lo scenario (complicato) per blindarlo

La Juventus si gode un super Adrien Rabiot dopo la doppietta decisiva contro la Sampdoria. Il futuro del francese resta però lontano da Torino: l’intreccio con il connazionale Pogba

La Juventus fatica con la Sampdoria nel primo tempo, prima di ritrovare il bandolo della matassa nella ripresa trascinata da un super Adrien Rabiot.

Al momento, oltre a Di Maria, il ‘Cavallo Pazzo’ francese è l’unico insostituibile dello scacchiere di Massimiliano Allegri. L’allenatore piacentino non può farne a meno neanche in un match abbordabile sulla carta contro la penultima in classifica e una diffida sulle spalle con il rischio di saltare domenica sera il big match di San Siro al cospetto dell’Inter. Un Rabiot totale quello ammirato all’Allianz Stadium: giocatore a tutto campo e anche bomber, con la seconda doppietta firmata in stagione dopo quella realizzata in Champions League contro il Maccabi Haifa. Record di marcature a livello personale: 9 gol realizzati tra campionato e coppe, dietro soltanto a Vlahovic nella squadra di Allegri. “Adesso è più maturo, è completo in ogni zona del campo. Ha un motore diverso rispetto agli altri ed è diventato bravo anche a chiudere l’azione“, ha sottolineato in conferenza stampa il mister della ‘Vecchia Signora’.

I tifosi bianconeri all’Allianz Stadium negli ultimi mesi hanno cambiato il giudizio su Rabiot, applaudendo adesso ogni giocata e galoppata del mancino classe ’95. Il popolo juventino si augura la permanenza dell’ex Paris Saint-Germain sotto la Mole, anche se il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno resta molto complicato: “Qui sto bene, voglio segnare ancora tante altre reti in questo stadio. Per il futuro vedremo“, ha detto Rabiot a fine partita lasciando una piccola speranza per un eventuale prolungamento con la Juve.

Calciomercato Juventus, sacrificare Pogba per il rinnovo di Rabiot

Le distanze però sull’ingaggio restano e prossimamente andrà in scena un vertice chiarificatore con la madre-agente Veronique. Il nazionale transalpino è attratto dalle sirene della Premier League, mentre la dirigenza della Continassa producendo il massimo sforzo non potrebbe andare oltre lo stipendio attuale di 7 di euro milioni più bonus. Una soluzione per la Juventus però ci sarebbe per cercare di accontentare Rabiot e confermare nella rosa di Allegri l’unico centrocampista in grado al momento di fare la differenza. Ovvero separasi dal connazionale Paul Pogba, entrato ormai in un tunnel che sembra senza uscita. Il ‘Polpo’ ha collezionato soltanto 35 minuti in stagione e nella rifinitura pre Sampdoria si è nuovamente infortunato. Rischia 3-4 settimane di stop, compromettendo definitivamente la sua stagione dopo il ritorno in pompa magna a Torino della scorsa estate.

La Juventus nei prossimi mesi valuterà il futuro di Pogba e una possibile rescissione contrattuale se gli scenari non dovessero migliorare. Il Decreto crescita rende ingarbugliata la situazione, oltre alla volontà del francese di non rinunciare ai bonus di squadra nonostante il mancato utilizzo. La società bianconera con l’addio del 29enne centrocampista risparmierebbe 8 milioni netti a stagione, senza dimenticare i 7 che guadagna Paredes: l’argentino campione del mondo ha incassato un’altra esclusione eccellente con la Sampdoria e il riscatto dal PSG è sempre più lontano. Sarebbero 15 i milioni annuali risparmiati in questo modo dalla dirigenza della Continassa, tesoretto prezioso che potrebbe essere reinvestito per cercare di convincere Rabiot a restare con la casacca della ‘Vecchia Signora’. Uno dei pochi – se non l’unico – che a suon di prestazioni meriterebbe di essere blindato sotto la Mole.