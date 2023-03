Allegri non dà speranze per Pogba. Stankovic furioso: “Errore grave”

La Juventus cala il poker contro la Sampdoria nel posticipo dell’Allianz Stadium. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Allegri e Stankovic

Missione compiuta per la Juventus che serve il poker contro la Sampdoria, nonostante il black out del primo tempo dopo il doppio vantaggio firmato da Bremer e dall’ottimo Rabiot.

La squadra bianconera ha subito la rimonta dei blucerchiati di Stankovic nel giro di 60 secondi, prima di ritrovare brillantezza nella ripresa con l’ingresso in campo di Cuadrado e Locatelli. Massimiliano Allegri ringrazia uno scatenato Rabiot e sorride per la prima gioia con i grandi del neo-entrato Soulé. Le note negative sono capitan Bonucci e il ‘solito’ Vlahovic, che il tecnico prova a rincuorare in conferenza stampa: “Dusan deve trovare l’equilibrio giusto e non essere frettoloso, com’è successo negli ultimi 20 minuti. Deve stare sereno, tecnicamente stasera ha giocato bene. Prima o poi il gol lo troverà“. Allegri esalta Rabiot e ‘battezza’ Soulé: “Adrien è più maturo, sta diventando completo in tutte le fasi di gioco. Ha un motore diverso rispetto agli altri e adesso ha imparato anche a chiudere l’azione. Sono felice per Soulé, anche prima del gol aveva fatto delle belle giocate. E’ molto tecnico e in campo di trasforma”.

Juventus-Sampdoria, Allegri: “In campo abbiamo 53 punti, puntiamo al secondo posto”

Se Di Maria recupererà per Friburgo e Inter, non arrivano invece buone notizie per Pogba e Bonucci. Il francese si è nuovamente fermato nell’ultima rifinitura prima della Sampdoria e rientrerà direttamente dopo la sosta: “Paul non ci sarà giovedì in coppa e neanche a Milano. Per Chiesa vedremo“, ha spiegato Allegri alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it. Il mister della ‘Vecchia Signora’ aggiunge su Bonucci: “Ha preso un colpo e domani fare gli esami. Per Bremer solo un fastidio al tendine, niente di grave”. Infine sulla classifica: “Ci dà soddisfazione, dobbiamo guardare con fiducia al campo perché abbiamo fatto 53 punti. L’obiettivo è restare tra le prime quattro e puntare al secondo posto”.

Umore opposto invece per Dejan Stankovic, furibondo per la seconda rete di Rabiot convalidata dall’arbitro dopo la revisione al VAR: “Abbiamo fatto un’ottima gara e il 3-2 è irregolare. Forse la Juventus avrebbe vinto ugualmente, Rabiot ha dimostrato di essere un grande giocatore e avrebbe segnato un altro gol. Però quella rete era da annullare perché Rabiot colpisce con la mano – tuona l’allenatore serbo dalla sala stampa dell’Allianz Stadium – Non è il primo episodio quest’anno, ma non so più cosa dire… Ancora mi chiedo dove sia il nostro punto con l’Empoli. La classe arbitrale ci ha chiesto scusa, però devo accettare l’errore anche se non voglio. Com’è possibile con il VAR? Non ho spiegazioni, io l’ho visto due volte e si vede chiaramente il fallo di mano. E’ un errore grave”.