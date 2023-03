Juventus, infortunio Chiesa: l’esito UFFICIALE degli esami

Ieri l’attaccante bianconero ha abbandonato la sfida con l’Inter dopo solo un quarto d’ora dal suo ingresso in campo. Oggi gli accertamenti clinici

La Juventus e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Gli accertamenti a cui si è sottoposto oggi Federico Chiesa hanno infatti escluso lesioni al ginocchio. “Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J|Medical in seguito al problema riscontrato ieri sera hanno escluso lesioni – recita la nota ufficiale della Juventus – Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno“.

Ieri, in Inter-Juve, Chiesa era uscito dal campo appena un quarto d’ora dopo il suo ingresso, generando un po’ di spavento visti i suoi precedenti infortuni. Lo spavento, per fortuna, è rientrato subito. Chiesa comunque non farà parte del gruppo Italia che giovedì e domenica giocherà rispettivamente contro Inghilterra e Malta per le qualificazioni a Euro 2024.