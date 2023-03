I quarti in Europa non lo salvano: esonerato dopo il ko in campionato

Nonostante gli ottimi risultati in Europa, il club ha deciso di utilizzare la sosta di due settimane per cambiare guida tecnica in panchina

L’ultima sconfitta rimediata nello scontro diretto di ieri ha sentenziato il futuro di una delle panchine più discusse del momento. Come appreso nelle scorse ore, infatti, Jorge Sampaoli verrà esonerato da allenatore del Siviglia dopo aver perso per 2-0 l’ultima gara di campionato contro il Getafe.

Il tecnico argentino era subentrato lo scorso ottobre in seguito all’addio di Julen Lopetegui per risollevare la squadra dalle parti basse della classifica. Dopo aver attraversato una buona fase centrale della stagione, riuscendo a centrare anche i quarti di finale di Europa League, gli ultimi risultati in campionato hanno compromesso la rimonta del Siviglia che oggi, dopo il risultato negativo dello scontro diretto, si ritrova a soli due punti dalla zona retrocessione.

Un percorso al di sotto delle aspettative per una squadra costruita per obiettivi ben diversi e che invece si ritrova nel bel mezzo della lotta per la salvezza. Un risultato che a questo punto della stagione la dirigenza ha ritenuto inaccettabile e che neanche la qualificazione tra le migliori otto di Europa League – dove il Siviglia dovrà vedersela con un favoritissimo Manchester United – è riuscita a salvare per evitare l’esonero di Sampaoli.

Calciomercato Siviglia, esonero per Sampaoli: idea traghettatore

Come riportato da ‘Marca’, nel giro di poche ore il club andaluso renderà ufficiale il divorzio con Jorge Sampaoli.

Al suo posto sembra più che probabile l’idea di andare su un traghettatore abituato a lottare per non retrocedere e cercare di salvare la stagione. In pole position José Luis Mendilibar, ex tecnico dall’Alaves senza panchina dallo scorso anno. Un tecnico esperto che conosce perfettamente il campionato e che potrebbe trasferire alla squadra le giuste motivazioni per evitare il disastro.

Un altro profilo che Monchi e tutta la dirigenza del Siviglia hanno valutato è quello di José Bordalas. L’ex allenatore di Getafe e Valencia, però, non viene considerato come il più idoneo per il ruolo di traghettatore per un progetto a breve scadenza in una situazione di estrema emergenza.