Gol e addio al centrocampista: l’Inter è beffata

Il giocare può cambiare il suo futuro dopo la rette messa a segno ieri nel match più importante della stagione. I nerazzurri a rischio beffa

Un gol non certo difficile ma che ha deciso una delle partite più importanti del calcio europeo. Nella serata di ieri Inter-Juventus non è stato l’unico big match che si è giocato; in Spagna, infatti, è andato in scena anche ‘El Clasico’ tra il Barcellona e il Real Madrid.

A vincere sono stati i blaugrana grazie ad una rete, in pieno recupero, di Franck Kessie. L’ivoriano, partito ancora una volta dalla panchina, è subentrato al 77esimo, riuscendo comunque a decidere la partita. Il gol realizzato, come detto, non è stato complicato, ma siamo certi che il calciatore se lo ricorderà per molto tempo.

Un gol, che consegna, di fatto, il campionato al Barcellona, e che potrebbe anche cambiare il futuro dell’ex centrocampista del Milan, ora sempre più convinto di continuare la propria avventura in blaugrana. L‘Inter, dunque, è davvero lontana.

Calciomercato Inter, Kessie si prende il Barcellona: niente ritorno in Italia

L’avventura al Barcellona di Kessie non è certo cominciata bene. Il centrocampista ha perso quel ruolo da titolare inamovibile che aveva in rossonero con Stefano Pioli, che non ci rinunciava mai. A San Siro era il Presidente, oggi in Spagna è tutto diverso: il calciatore non è sicuramente una pedina chiave dello scacchiere di Xavi, che lo fa spesso partire dalla panchina ma la voglia di Barcellona è stata sempre tanta da parte di Kessie.

Anche a gennaio, quando tutto sembrava apparecchiato per un suo addio immediato, l’ex Atalanta ha deciso di rimanere in Spagna. Aveva voglia di conquistarlo e ieri con il suo primo gol in Liga ha fatto un passo in avanti importante verso il suo obiettivo. Le squadre interessate a Kessie non mancavano di certo, a partire da quell’Inter che lo avrebbe portato a Milano in cambio di Brozovic. Ora, però, tutto è diverso e i nerazzurri dovranno guardare altrove per rafforzare il centrocampo.