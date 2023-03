Esonero dopo la disfatta: Inzaghi paga per tutti

L’allenatore nerazzurro ha perso lo scontro diretto contro la Juventus ed è finito al centro delle critiche per l’andamento negativo

Prosegue la stagione dai due volti per l’Inter di Simone Inzaghi. Nonostante il rendimento al di sopra delle aspettative in Champions League che ha portato la formazione nerazzurra ai quarti di finale in attesa nel doppio incontro con il Benfica, in campionato il percorso non è stato altrettanto esaltante.

Dopo aver perso le ultime due gare di campionato contro Spezia e Juventus, oggi l’Inter si ritrova al terzo posto in classifica con due punti di svantaggio sulla Lazio e due di vantaggio sul Milan. Va anche ricordato che la squadra di Max Allegri è stata sanzionata lo scorso gennaio con 15 punti di penalizzazione in seguito alle indagini sul caso plusvalenze e che il ricorso, presentato al Collegio di Garanzia del Coni, verrà discusso il prossimo 23 aprile.

Qualora questo venisse accolto, e la penalizzazione dunque cancellata, alla Juve verrebbero restituiti i 15 punti che oggi la vedrebbero virtualmente al secondo posto a +6 dall’Inter. Nell’ultimo turno, comunque, oltre ai nerazzurri sono arrivate altre due sconfitte deludenti. La prima quella del Milan dello scorso sabato sera in trasferta contro l’Udinese, mentre la seconda subita dalla Roma nel derby con la Lazio giocato nel pomeriggio di ieri.

Calciomercato Inter, scelgono l’esonero di Inzaghi: si salvano Pioli e Mourinho

Nel sondaggio di questa mattina abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it quale allenatore tra Inzaghi, Pioli e Mourinho meriterebbe l’esonero dopo il risultati dell’ultimo turno di Serie A.

A raccogliere la maggior parte dei voti su Twitter è stato l’allenatore dell’Inter, al primo posto con il 33,3%. Alle spalle di Simone Inzaghi con il 20,6% sia Stefano Pioli che José Mourinho hanno ricevuto le stesse preferenze. Per il 25% dei lettori, invece, tutti e tre i tecnici di Inter, Milan e Roma meriterebbero l’esonero dopo le pesanti sconfitte rimediate. Sembra in ogni caso complicato che, a circa due mesi dal termine della stagione, tre panchine di questo calibro decidano di cambiare guida tecnica in un momento così cruciale e con obiettivi ancora da raggiungere.