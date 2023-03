Triplo squillo Simeone: Inter e Juventus sono già spalle al muro

Le mosse dell’Atletico Madrid e le possibili conseguenze per le squadre italiane: come cambiano le strategie di Inter e Juventus.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Juventus. Gara sempre dal sapore speciale, immancabilmente affascinante per storia, tradizione e rivalità. Prescindendo per un attimo dal discorso campo, gli incroci tra i bianconeri e i nerazzurri potrebbero riproporsi anche in sede di calciomercato.

Sono diversi infatti gli obiettivi comuni. La ricerca di un difensore centrale, ad esempio, è un punto di non ritorno che non può non essere preso in considerazione dai due club, che nel frattempo vogliono anche rinforzare le batterie di esterni a disposizione dei rispettivi allenatori. Parallelamente, però, si cercherà di dare una sterzata importante anche al reparto offensivo, grazie ad un restyling oculato. Ringiovanimento dell’organico, abbattimento del monte ingaggi e acquisti di calciatori a parametro zero come le direttrici maestre da seguire.

Calciomercato Juventus ed Inter, l’Atletico fa la lista della spesa: anche Firmino nel mirino

Questo spiega il motivo per il quale – in tempi e in modi diversi – alla Juventus che all’Inter sono stati accostati profili come Firmino e Retegui. Il brasiliano del Liverpool, che ha annunciato il suo addio ai Reds, è alla ricerca di un nuovo club nel quale rimettersi in gioco. Lo stesso Retegui si è preso le luci dei riflettori, calamitando l’interesse, tra le altre, di Milan ed Inter. Secondo quanto riferito da fichajes.net, però, l’Atletico Madrid potrebbe far saltare il banco.

Come evidenziato dalla Spagna, infatti, i Colchoneros sarebbero intenzionati ad affondare il colpo sia per Retegui, che per Unal e Firmino. Simeone avrebbe chiesto espressamente nuovi innesti con cui rivitalizzare un reparto offensivo che da anni sta riscontrando non poche difficoltà a trovare continuità di rendimento. Firmino stuzzica e non poco i madrileni, che proprio in termini di fantasia ed imprevedibilità stanno pagando dazio. Accostato anche a club extra-europei, il falso nueve del Liverpool vorrebbe continuare a giocarsi le proprie chances nel Vecchio Continente. Ecco perché il Cholo sarebbe assolutamente intrigato all’idea di mettere le mani su Firmino, considerato l’acquisto giusto in termini di qualità-prezzo. Sprint dell’Atletico, dunque: staremo a vedere se i club italiani risponderanno in tempi relativamente brevi.