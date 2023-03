PAGELLE E TABELLINO DERBY LAZIO-ROMA 1-0: Zaccagni eroe, Ibanez ‘antagonista’

Pagelle e tabellino del derby Lazio-Roma, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23

LAZIO

Provedel 6: gioca con la febbre, fino a ieri era a 39.5. Nel primo tempo è inoperoso, con la Roma che non si avvicina praticamente mai alla sua area. Nella ripresa qualche richiamo in più, ma niente di che.

Allenatore : Sarri 7: l’atteggiamento è quello giusto da subito. Perché la Roma subisce e non riesce a ripartire, poi il rosso ovviamente facilita tutto. Un po’ di fortuna sull’autogol annullato a Casale, quella è innegabile, ma la prestazione è degna di una partita così importante e vitale. Dopo le giustissime critiche per le coppe, stavolta gli fanno fatti gli applausi per come la Lazio ha saputo reagire.

Felipe Anderson 7: da subito uno dei migliori, per abnegazione e qualità delle giocate. A volte è in trance agonistica, riferimento d’attacco centrale o esterno, poi rincorre tutti. Ma proprio tutti. Però temporeggia troppo quando deve calciare e avrebbe lo spazio.

Luis Alberto 7: quel giallo non ci voleva, ma per il resto tra i migliori. Mantiene la lucidità, se vede uno spazio per calciare lo fa e mette paura a Rui Patricio. Non trova troppi spazi per imbucare, ma è un costante pericolo.

Milinkovic-Savic 6,5: tira fuori qualcosa in più rispetto alle altre partite. La fascia di capitano sicuramente gli dà più responsabilità, non perde i soliti palloni leziosi e invece è più concreto. Affianca Cataldi nella regia ed è preziosissimo.

Hysaj 6,5: recuperato in extremis fa la sua partita, zero sbavature e tanta concretezza contro uno Zalewski che si trova tra due fuochi.

ROMA

Rui Patricio 6,5: la Lazio spinge ma è relativamente pericolosa. Quando è chiamato in causa su parate più difficili è molto bravo, tipo su Felipe Anderson che pure era in fuorigioco.

Mancini 5,5: derby complicato, anche perché Zaccagni e Luis Alberto sono dei clienti difficilissimi. Soprattutto in inferiorità numerica. Morde, ma senza fare male tatticamente parlando.

Smalling 6,5: unico e solito baluardo, che tiene in piedi la Roma lì dietro. Un guerriero, nel primo tempo prende una pallonata terrificante in faccia ma – non si sa come – si rialza all’istante.

Ibanez 4: ci risiamo. Dopo i due regali in altrettanti derby, oggi arriva il terzo con la doppia ammonizione in mezz’ora. Condiziona inevitabilmente il derby, uno dei più importanti degli ultimi anni. Ormai è un incubo per lui.

Zalewski 5,5: fa quello che può senza grande supporto. Tiene Zaccagni, a volte con le cattive, in più di un’occasione, ma a un certo punto deve capitolare. Non aggancia il pallone che arriva a Zaccagni sul gol. Difficile prendersela troppo con lui.

Cristante 5: sotto scacco costante del centrocampo della Lazio che fa girare bene il pallone. La sua prestazione non ha un senso logico preciso, improvvisa e cerca di contenere anche con un po’ di mestiere. Riesce a poco.

Wijnaldum 5: l’unico squillo del primo tempo è il suo con un bel tiro da fuori non di molto alto sopra la traversa. Poi corre tanto, senza palla, non può fare troppo. Dal 67′ Matic 5,5: non era al meglio, cerca di dare ordine e gestione. Ma è difficile.

Spinazzola 5,5: se in tante partite era stato il valore aggiunto, oggi il motorino è inceppato dall’ottimo lavoro dei giocatori della Lazio. In entrambe le fasi molto poco efficace.

Dybala 5: primo tempo praticamente di sole ombre. Non tiene quasi mai il pallone, anche perché è sempre accerchiato e ben controllato dagli avversari. Esce a sorpresa nell’intervallo. Dal 46′ Llorente 5: la sua partita dura una mezz’ora. Non fa bene. Dal 78′ El Shaarawy sv

Pellegrini 6: si affanna, perde qualche pallone ma in inferiorità è comprensibile. Nel secondo tempo è l’unico a dare un minimo di qualità, di gioco di prima ma la Roma è poca roba. Dall’84’ Solbakken sv

Belotti 5,5: sgomita come può, ma senza uno straccio di sostegno. La Lazio non gli concede la profondità, quando riceve il pallone è circondato e triplicato. Può poco. Dal 67′ Abraham 5,5: poche occasioni per far male, gioca lontanissimo dalla porta ed è braccato dai centrali della Lazio, forti fisicamente.

Allenatore: Mourinho (in panchina Foti) 5: partita condizionata ovviamente dal rosso a Ibanez, ma c’è da dire anche che in quei 30 minuti la Roma non è era stata mai pericolosa se non con un tiro da fuori. Pallino sempre della Lazio, prevedibile, ma poca reazione e poco tempismo dai giallorossi.

Arbitro: Massa 6,5: nel primo tempo si trova catapultato in questo derby che è un incubo. Continue interruzioni, tensione alle stelle, panchine irrequiete, espulsioni. Manca forse qualche giallo, è inevitabile, ma le decisioni importanti sono tutte corrette. Se la cava egregiamente.