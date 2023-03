Milan, tempo scaduto per Leao: qualcuno lo ha già ‘venduto‘

Milan, Rafa Leao è ormai un caso: anche contro l’Udinese il portoghese è apparso fumoso e non decisivo. La presa di posizione è ormai inevitabile.

Ci si aspettava una sua rinascita contro l’Udinese, ed invece anche alla Dacia Arena Rafa Leao non è riuscito ad incidere come suo solito. Il portoghese ha provato a mettersi in mostra con un paio di giocate delle sue, ma dalle parti di Silvestri si è reso pericoloso soltanto con un paio di conclusioni che non hanno neanche sporcato i guanti dell’estremo difensore bianconero.

L’intesa con Ibrahimovic è ancora tutta perfezionare. Diversi suggerimenti in verticale dell’esterno portoghese non sono stati capiti dai compagni. La veste tattica che Pioli gli ha disegnato su misura non sembra esaltarlo più di tanto. Il lusitano, accentrato a ridosso della prima punta, fa fatica ad esplodere il suo motore. La leggerezza nel dribbling, la facilità nel cambio di passo, lo strapotere atletico e la cattiveria sotto porto incredibilmente dissolti, come neve al sole. Pioli sta aspettando il suo top player e non potrebbe essere altrimenti. Il tecnico del Milan ha provato a spronare in più di una circostanze il fuoriclasse rossonero. Il dilemma, però, oltre che tecnico e tattico sembra essere più psicologico.

Milan, social scatenati: addio Leao, cosa sta succedendo

Leao dà la sensazione di gigioneggiare troppo con la palla tra i piedi. Atteggiamento che può apparire superficiale e che sta letteralmente dividendo i social. Diversi tifosi hanno infatti esternato il proprio malcontento, chiedendo addirittura una cessione del fuoriclasse portoghese. Del resto quello del rinnovo del contratto di Leao è un tema che non può non condizionare. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Io invece farei tutto l’opposto (a parte l’esonero di Pioli). Vendo Leao, prendo l’ala sx del porto, un centravanti e un’ala destra decente anche attempata. 15ml e mi prendo De Zerbi e non l’anticalcio di conte

— RobertoV (@RobeV1980) March 19, 2023

Leao avrà fatto se bene 6 mesi buoni — Il Milanista Sportivo (@MichiPrinceYT) March 19, 2023

Sono disperato proprio per questo. Ok Leao andrà via, ma giocatori come Theo e Maignan non so se vogliono stare senza Champions a giocare nei campi marci dell Europa league. E per me in CL non ci vai — pn (@PieEnne) March 19, 2023

vedrai a giugno. le motivazioni sono il budget (già annunciato da Cardinale) che in estate sarà 30 milioni liquidi + soldi vendita di Leao. — Spanky (@erikpaga13) March 19, 2023

Che fine ha fatto il vero Leao? https://t.co/AerLxF0A3c — gazzettaRossonera (@gazz_rossonera) March 19, 2023

vabbè Leao però abbiamo due vie: venderlo al ribasso ( rinnovo improbabile) o perderlo a zero — Mario (@MessiasVattene) March 19, 2023

Non dico non abbiano colpe, dico che col budget a disposizione fanno quello che possono. Poi, che la rosa non sia eccezionale è un fatto! Se Leao passeggia la colpa di chi è? di Maldini? Se Tomori fa quello che ha fatto ieri sera è colpa di Massara? — Ggri (@GGrioni) March 19, 2023

Ammetto di essere poco obiettiva, ma penso che il nostro vero top player sia #Theo , se non prende quei soldi lui di sicuro Leao non li può pretendere — Sara B. ❤️🖤 (@saraelenaloc) March 19, 2023

ma leao è in una condizione imbarazzante in questo momento dai.. — Domenico Di Grande (@DomyGrande) March 19, 2023