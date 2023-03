Inter-Juve, furia social dell’ex: “E poi si chiedono il perché”

Inter-Juventus, non si placano le polemiche: è furia sui social da parte dell’ex giocatore

Inter-Juventus è stata una sfida in cui non sono mancate emozioni e in cui non sono mancate e non mancheranno polemiche. Ad alimentarle anche i social, con sfoghi da parte di tifosi, ma anche di ex giocatori.

Chi non le ha mandate a dire è certamente Marco Materazzi. L’ex difensore centrale nerazzurro si è infatti sfogato su ‘Instagram’ dopo la decisione del Var di convalidare il gol di Kostic. Materazzi ha infatti postato una storia con la foto del fermo immagine del controllo di Rabiot, accompagnato dalla scritta: “E poi… si chiedono il perché”. E il riferimento all’arbitro Chiffi: “…avevi la visuale coperta?”.

Un messaggio chiaro da parte dello storico numero 23 nerazzurro, che ha affidato il proprio sfogo ai social network, esprimendo la propria contrarietà per la decisione del direttore di gara.