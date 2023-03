DIRETTA Serie A, Derby Lazio-Roma | Le formazioni UFFICIALI – LIVE

Primo grande big match della ventisettesima giornata del campionato di Serie A: il derby della Capitale tra la Lazio e la Roma

In attesa del derby d’Italia tra l’Inter e la Juventus, per il derby della Capitale, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo la Lazio e la Roma.

Dopo l’eliminazione agli ottavi di finale della Conference League per mano dell’AZ Alkmaar, i biancocelesti di Maurizio Sarri si presentano a questo importante appuntamento dopo il pareggio esterno ottenuto contro il Bologna di Thiago Motta, arrivato dopo tre vittorie consecutive. Umore opposto sull’altra sponda del Tevere, dopo l’approdo ai quarti di finale dell’Europa League, eliminata la Real Sociedad. I giallorossi di José Mourinho, nell’ultimo turno di campionato, sono stati sconfitti tra le mura amiche dal Sassuolo di Alessio Dionisi. In classifica, le due squadre sono divise da due lunghezze, a favore dei padroni di casa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL DERBY LAZIO-ROMA

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling; Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

