DIRETTA Serie A, derby Inter-Juventus: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il derby d’Italia del ‘Meazza’ tra l’Inter di Inzaghi e la Juventus di Allegri in tempo reale

E’ il giorno del derby d’Italia. Inter e Juventus si affrontano a Milano nel posticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Reduci dal pareggio in casa del Porto che è valso la qualificazione ai quarti di finale di Champions, i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano a tornare a vincere dopo il clamoroso ko contro lo Spezia per riprendersi il secondo posto in solitaria alla spalle del Napoli. Ma i bianconeri di Massimiliano Allegri, che a loro volta vengono dalla vittoria contro il Friburgo che ha permesso loro di strappare il pass per i quarti di Europa League, cercano un successo per provare la rimonta alla quarta posizione in attesa di capire se riavranno i 15 punti di penalizzazione. All’andata la Juve si aggiudicò la sfida con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Rabiot e Fagioli. Calciomercato.it vi offre il match tra Inter e Juventus del ‘Meazza’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All. Allegri

