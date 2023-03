Derby Lazio-Roma, alta tensione in campo: scintille tra le panchine e due espulsi

Lazio-Roma caldissimo nel primo tempo: poche occasioni e tanta tensione con tre cartellini rossi

Derby caldissimo sugli spalti, così come in campo. Lazio e Roma si sfidano in un match sentitissimo che anche i giocatori avvertono come incredibilmente importante. Succede di tutto, con contatti continui e capannelli intorno all’arbitro da una parte e dall’altra. Massa chiamato a sedare continuamente potenziali risse.

Come quella tra Zaccagni e Mancini, con l’attaccante della Lazio che spinge a palla lontana l’avversario. L’arbitro era lì, ma ha deciso di non estrarre cartellini. Tempo pochi secondi e poi il contatto c’è stato addirittura tra Pedro e Nuno Santos. Lo spagnolo ha messo fuori il pallone al piccolo trotto con un calciatore della Lazio a terra, con un atteggiamento ritenuto scorretto da parte della panchina giallorossa. E allora lo stesso Nuno Santos è andato a a brutto muso da Pedro: i due sono andati testa contro testa e subito è scattata anche la panchina della Lazio. Alla fine espulsi sia Santos che il preparatore Lanni.