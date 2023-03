Blitz dalla Premier: Inter-Juve, affare gratis a rischio

È una delle grandi occasioni di calciomercato. La Premier insidia concreta per le due acerrime rivali

Inter-Juve dal campo, stasera 20.45 al ‘Meazza’, al mercato. Per la precisione quello dei prossimi svincolati. Dei calciatori in scadenza liberi di firmare a zero per un’altra squadra. È il ‘caso’ di Raphael Guerreiro, portoghese classe ’93 in forza al Borussia Dortmund.

Guerreiro è dato in partenza da Dortmund, appunto a parametro zero. I gialloneri puntano a rimpiazzarlo con un altro free agent, vale a dire Remy Bensebaini. Se l’algerino dovrebbe rimanere in Bundesliga, traslocando dal M’Gladbach al Dortmund, il lusitano sembra destinato a dire addio al massimo campionato tedesco. Per emigrare in Italia? Non proprio. Le ultime indiscrezioni di ’90min.com’ lo danno in direzione Premier League.

Calciomercato Inter e Juventus, Guerreiro verso la Premier

Inter e (soprattutto) Juventus sono a caccia di un nuovo laterale mancino e Guerreiro è un nome che piace a entrambe, tuttavia per la fonte inglese il 29enne nato in Francia potrebbe accasarsi in Inghilterra.

Per ’90min.com’ il terzino è nel mirino di diverse formazioni della Premier. Parliamo di Leeds, Newcastle, Aston Villa e Wolverhampton, potenzialmente tutte in grado di presentare una proposta più convincente – sul piano economico e sportivo – delle due acerrime rivali.