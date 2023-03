Allegri, che guaio: non salta solo l’Inter

Juventus, guai in vista per Allegri: out contro l’Inter, ma lo stop costringe il giocatore ad ulteriori forfait

Niente sfida a San Siro contro l’Inter, ma non solo. Massimiliano Allegri non potrà contare su Fabio Miretti per la partita di questa sera in programma a Milano.

Il centrocampista della Juventus non scenderà in campo a San Siro, ma non sarà neppure a disposizione del ct dell’Under 21 Paolo Nicolato per i prossimi impegni degli azzurrini. Il calciatore è alle prese con un guaio all’adduttore seguito all’indurimento muscolare che l’ha costretto a guardare il match di Friburgo dalla panchina. L’under 21 giocherà due amichevoli: il 24 marzo contro i pari età della Serbia in trasferta, il 27 in casa con l’Ucraina. Miretti, inizialmente convocato, è stato poi escluso dal ct a scopo precauzionale.

Nulla di particolarmente grave per quella che appare una decisione dunque precauzionale e tutto sommato attesa nell’ambiente bianconero. Il giovane deve gestire l’affaticamento muscolare, sia lo staff bianconero che degli azzurrini hanno preferito non sovraccaricarlo e a scopo precauzionale non rischiarlo. In casa bianconera si farà il punto dopo la sosta, ma il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione per la ripresa del campionato. La Juventus sarà in campo il 1 aprile contro il Verona a Torino: fischio d’inizio alle 20.45.