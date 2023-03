Tensione prima del derby: scontro tra allenatore e ds, poi il gelo

Clima non proprio sereno a Formello, a poche ore dal derby con la Roma: c’è tensione tra Sarri e Tare dopo l’eliminazione con l’AZ: è successo tutto in hotel

L’eliminazione della Lazio dalla Conference League ha riaperto il fronte di discussione sulla stagione biancoceleste e il lavoro di Sarri. Che ora può e soprattutto deve puntare dritto alla qualificazione in Champions League. Tutto a poche ore dalla sfida delle sfide, il derby con la Roma che vale tantissimo soprattutto per la classifica.

Ma il clima a Formello non è proprio dei più sereni. Le dichiarazioni di Sarri nelpostpartita di AZ Alkmaar-Lazio non sono passate inosservate. Il tecnico biancoceleste ha ribadito che la squadra e la società non ha la struttura per giocare su tre competizioni, mandando così l’ennesimo moessaggio alla società. Non ci fosse stato il derby da preparare, probabilmente, a Formello sarebbe potuta esplodere una sorta di ‘bomba’ tra allenatore e dirigenza. Anche perché Sarri lancia pure un’altra frecciata al club sul settore giovanile: “L’AZ ha fatto 4 gol al Real in Youth League, noi giochiamo in Primavera 2″. Primavera che negli scorsi anni è stata sotto la diretta egida del ds Igli Tare mentre ora è gestita in primis da Angelo Fabiani con Enrico Lotito. Come scrive ‘Il Corriere dello Sport’, anche il presidente stavolta non può non sentirsi coinvolto. Soprattutto dopo quanto successo la notte di giovedì.

Sarri-Tare, tensione in hotel dopo l’AZ. Gelo prima del derby: ora cosa fa Lotito?

Sarri, si legge sul quotidiano romano, si sta giocando tutte le carte a disposizione per incitare Lotito ad andare avanti con un’altra rivoluzione sul mercato. Invoca altri cambiamenti e intanto la convivenza con il ds Igli Tare è diventata sempre più complicata. Lotito ha cercato di gestire il tutto senza grandi interventi, senza alimentare polemiche, ma ora potrebbe essere arrivato un bivio. Soprattutto considerando la scadenza del contratto di Tare a giugno.

Sta di fatto che la tensione tra Sarri e il dirigente albanese, si legge, sarebbe crescente, percepita anche all’interno della squadra e che ora è arrivato in superficie. ‘Il Messaggero’, invece, racconta di nuove frizioni tra lo stesso Sarri e Tare all’interno dell’hotel in Olanda dopo la partita. Addirittura sarebbero volate urla, poi è calato il gelo tra i due fino al ritorno a Formello. Oggi niente conferenza stampa per l’allenatore della Lazio, ma un ritiro che durerà tutto il giorno con due allenamenti. Il derby è alle porte e intanto Lotito potrebbe seriamente pensare di fare una scelta.