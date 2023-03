Soffiano il bomber alla Juventus: via libera al ‘tradimento’ con Inter e Milan

C’è l’Atletico Madrid di Diego Simeone sulla strada della Juventus: soffia il bomber ai bianconeri, via libera a Inter e Milan

A caccia dell’Europa: la Juventus punta a vincere l’Europa League e a prendersi la qualificazione alla Champions in questa parte finale di stagione.

Per farlo bisognerà passare per la sfida dall’Inter di domenica prossima e affidarsi ai gol di Dusan Vlahovic. Il serbo ha ritrovato la rete proprio in coppa contro il Friburgo e ora vuole dimostrare anche in campionato di aver messo alle spalle il periodo nero. Un momento no che ha amplificato ancora di più le voci sul futuro dell’attaccante ex Fiorentina. Vlahovic a fine stagione, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions, potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta da almeno 80 milioni di euro. Di club interessati non ne mancano, tra i quali anche il Bayern Monaco.

L’addio di Vlahovic porterebbe la società a cercare un nuovo numero 9 e tra i papabili c’è anche Enes Unal. Venticinque anni, di proprietà del Getafe, in questa stagione ha già messo a segno tredici reti, completando il suo ottimo rendimento con cinque assist. Non per niente la Juve ha messo gli occhi su di lui, consapevole di poterlo portare in Italia ad un prezzo non troppo elevato.

Calciomercato Juventus, Enes Unal libera Morata

Un’idea da valutare in vista della prossima stagione, ma con la concorrenza che non sta a guardare. Il 25enne turco, infatti, è finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Stando a quanto riporta ‘fichajes.com’, i ‘Colchoneros’ stanno prendendo informazioni e valutando la fattibilità dell’operazione. Dovesse finire all’Atletico, si andrebbe ad ingolfare il reparto avanzato della formazione spagnola dove trovano posto nello stesso ruolo già Griezmann, Depay e Morata. Proprio l’ex bianconero potrebbe far spazio all’eventuale nuovo arrivato e in questo caso il ritorno in Serie A non sarebbe da escludere. In quel caso Inter e Milan, entrambe bisognose di nuovi attaccanti per la prossima stagione, potrebbero interessarsi ad Alvaro Morata che ha anche il vantaggio di non essere eccessivamente costoso. Il contratto in scadenza nel 2024, infatti, obbligherà l’Atletico a non sparare cifre elevate per la cessione: l’ideale per le due compagini lombarde.