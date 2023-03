Roma, Karsdorp operato: ufficiale, intervento perfettamente riuscito

Roma, Rick Karsdorp sottoposto a intervento chirurgico: il comunicato ufficiale dei giallorossi fornisce ulteriori ragguagli.

Archiviato il preziosissimo pareggio strappato sul campo della Real Sociedad valso l’accesso ai quarti di finale di Europa League, la Roma di José Mourinho si sta preparando al delicatissimo derby contro la Lazio in programma domenica alle 18.

Un appuntamento dal peso specifico non indifferente che dovrebbe orientare in maniera probabilmente decisiva la corsa per un posto in zona Champions. Dybala e compagni avranno dunque la grande occasione di concentrarsi sul campionato per lanciare la propria prepotente candidatura alle posizioni di vertice. Nelle ultime settimane, però, José Mourinho è stato costretto a far fronte a diversi forfait. Nel corso della sfida con la Real Sociedad, ad esempio, Rick Karsdorp è stato costretto ad uscire anzitempo per un problema alle ossa nasali.

Il terzino olandese, come riferito dal club giallorosso sul sito ufficiale, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a Villa Stuart. L’operazione è terminata con successo. Ecco la nota diramata dalla Roma: “Rick Karsdorp è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’intervento, eseguito presso la clinica Villa Stuart dal Prof. Bruno Pesucci, alla presenza del medico sociale della Prima Squadra dell’AS Roma, Dott. Vincenzo Costa, è terminato con successo.“