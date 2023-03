Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 marzo

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 18 marzo 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 18 marzo 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Il sorteggio della Champions League ovviamente monopolizza l’attenzione mediatica e le prime pagine dei giornali sportivi. ‘La Gazzetta dello Sport’ non si pone limiti e scrive ‘Sognare si può‘ in relazione appunto agli accoppiamenti dei quarti con Milan-Napoli e Benfica-Inter. Per la rosea ora si apre ‘un’autostrada’ e ‘Ora la finale è più vicina’. Poi ‘Italderby: il -20 non pesa’. Di spalla invece l’Europa League: ‘Allegri, l’EuroLeague per battere il tabù e salvare l’annata’ e ‘Roma, rischio scontri col solito Feyenoord’. In chiusura i convocati di Mancini, anzi i debuttanti: ‘C’è anche Buongiorno con l’oriundo Retegui’.

‘Il Corriere dello Sport’ invece apre con l’intervista a Fabio Capello che commenta il sorteggio Champions: “Napoli da finale”, poi spiega “Il Milan può battero solo con Theo e Leao al massimo”. Di spalla ‘Il grande sogno di Juve e Roma’ nel cammino di Europa League con le parole di Boniek: “Italiane favorite, ma la strada è piena di trappole”. Proseguendo sul quotidiano romano ‘Sarri-Lazio: alta tensione per il derby’. Sul campionato ‘Pioli a Udine per il secondo posto, l’Atalanta ribalta l’Empoli’.

Proseguiamo con ‘Tuttosport’, che però si concentra col titolo in prima pagina su Inter-Juve puntando tutto sul Fideo: ‘Clasico Di Maria’ in riferimento alla tradizione positiva dell’argentino nei ‘derby’ e nei big match tradizionali come Real-Barcellona, United-City o PSG-OM. Sul sorteggio UCL invece: ‘Sorrisi Champions: Serie A in semifinale’. E poi ‘Buongiorno, Italia! C’è un Toro azzurro’ in riferimento alla convocazione del difensore granata in Nazionale.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 18 marzo 2023

Se alle italiane è andata bene nell’urna di Nyon, decisamente peggio invece è stato il sorteggio del Real Madrid, unica squadra spagnola ai quarti di Champions: sulla strada di Ancelotti il Chelsea e poi Bayern o City prima della finale.

Su ‘AS’ la prima pagina apre infatti con ‘Un infierno para llegar al cielo’ in riferimento appunto al cammino dei Blancos. Su ‘Sport’ invece si apre con la vigilia e l’ansia che sale per il Clasico tra Real e Barcellona in programma domani che può decidere la stagione: “Si ganamos, campeones!”, si espone Araujo.