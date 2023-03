La Juve dice addio a 30 milioni e mette nei guai l’Inter

Zakaria tornerà alla Juventus, con il Chelsea pronto a fiondarsi su un grande obiettivo dell’Inter

Per la Juventus, come per le altre big, sarà un’estate importantissima per quanto riguarda il calciomercato. Anche se provare ad anticipare le mosse o le strategie dei bianconeri è pressoché impossibile, dal momento che non è ancora dato sapere il futuro societario decretato dai tribunali.

Ma alcune delle mosse sono senza dubbio preventivabili, semplicemente dando seguito ai contratti in essere. Vedi alcuni rientri dai prestiti come quello di Arthur, Zakaria e McKennie. In realtà l’americano è l’unico che ha qualche chance di essere riscattato, ma dipenderà più che altro dalla salvezza del Leeds. Il brasiliano al Liverpool non ha mai visto il campo se non per una manciata di secondi, colpa dei tantissimi infortuni. Arthur ha colpito positivamente per la sua umiltà e voglia di sacrificio, ma non basterà. Allo stesso modo Zakaria al Chelsea, che non sarà confermato dai Blues a maggior ragione dopo tutti gli acquisti di gennaio. Per lo svizzero non c’è spazio. A confermarlo è l’edizione tedesca di ‘Sky Sports’, che sottolinea come il Chelsea non abbia intenzione di versare alla Juve i circa 30 milioni più bonus necessari per trattenere Zakaria. E così innescherebbe un domino che penalizzerebbe e non poco l’Inter.

Il Chelsea rimanda Zakaria alla Juve e punta Kessie

Denis Zakaria tornerà alla Juventus a fine stagione, praticamente impossibile che i bianconeri si vedano arrivare il bonifico da 30 milioni che sarebbe servito e non poco. Lo svizzero rientrerà, difficilmente per restare, anche se – ripetiamo – anticipare ora determinate mosse è complicatissimo.

Il problema potrebbe invece nascere per l’Inter addirittura. Sì, perché il Chelsea non è intenzionato a fermarsi dopo l’acquisto di Enzo Fernandez. Zakaria non ha convinto, ma i Blues vogliono un giocatore con caratteristiche abbastanza simili. Secondo il ‘Mundo Deportivo’, a Londra starebbero studiando con grande interesse il profilo e la situazione di Franck Kessie. L’ivoriano sta trovando più spazio col Barcellona dopo una prima metà di stagione anonima. Resta il fatto che l’ex Milan non sia assolutamente una prima scelta per Xavi.

Anche in questo caso il Barcellona non ha ancora deciso in vista del prossimo anno, soprattutto a far pendere l’ago della bilancia è anche il futuro di Busquets. In caso di rinnovo, ecco che Kessie vedrebbe confermarsi il poco spazio e – a dispetto della volontà sempre manifestata di conquistarsi un posto al Camp Nou – potrebbe decidere di andare via. Con la Serie A pronta a riaccoglierlo. Si è parlato tanto dell’Inter, dello scambio con Brozovic, ma anche di Napoli. I nerazzurri restano tra le principali pretendenti, ma in Spagna continuano a tenere Kessie nella lista del Chelsea. E competere con i Blues sarebbe impresa da titani.