Game over Conte, scelto l’erede: doppio incrocio con la Juventus

Calciomercato Juventus, il futuro dell’attuale tecnico del Tottenham e gli intrecci con la gara di Europa League dei bianconeri.

Archiviato l’importantissimo successo ottenuto sul campo del Friburgo, valso l’accesso ai quarti di finale di Europa League, la Juventus di Max Allegri volge la sua attenzione al big match di domenica sera contro l’Inter. Confronto di nevralgica importanza per i bianconeri: Di Maria e compagni non hanno nascosto l’ambizione di continuare a puntare al quarto posto, al netto della penalizzazione.

Qualificazione alla prossima edizione della Champions League che potrebbe rappresentare la condizione necessaria e sufficiente della permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus. Il futuro del tecnico bianconero, blindato da un contratto per altri due anni, è ancora tutto da scrivere e potrebbe portare a nuovi colpi di scena. Decisivo sarà il modo con il quale la “Vecchia Signora” chiuderà una stagione molto difficile per quanto successo sia in campo che fuori dal rettangolo verde. Non è un caso che nelle ultime settimane sia ritornato ad essere accostato con una certa insistenza alla Juve il profilo di Antonio Conte, la cui avventura al Tottenham è ormai giunta ai titoli di coda.

Dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con gli Spurs in scadenza nel 2023, il tecnico salentino ha lanciato nel corso degli ultimi mesi dei messaggi che non sono affatto passati inosservati. Il richiamo dell’Italia è ancora molto forte per Conte, che non ha mai nascosto il desiderio di ritornare nel Belpaese per colmare la distanza dalla sua famiglia.

Calciomercato Juventus, il Tottenham valuta Amorim per il dopo Conte

Che Conte possa prendere nuovamente le redini di una panchina di Serie A è un’ipotesi intrigante, suggestiva e non utopistica. Sotto traccia, in realtà, il Tottenham ha già cominciato a tastare il terreno per non farsi trovare impreparato. Il profilo che piace di più è quello di Mauricio Pochettino, visto anche il legame che continua ad unirlo con un filo rosso all’ambiente.

Secondo quanto riferito dal Daily Express, però, il Tottenham starebbe valutando con attenzione anche il nome di Ruben Amorim. L’attuale tecnico dello Sporting CP, prossimo avversario proprio della Juventus ai quarti di Europa League, piace molto per il modo con il quale è riuscito a dare un’identità chiara e precisa alla sua squadra, i cui progressi non sono di certo passati sotto silenzio. Gli Spurs chiaramente non hanno ancora sciolto le riserve e si prenderanno ancora del tempo prima di rompere (eventualmente) gli indugi.