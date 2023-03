Doppia tegola ufficiale, saltano la prossima giornata

È arrivata la doppia tegola ufficiale, due big salteranno la prossima giornata

Due big saranno indisponibili per il prossimo turno di Serie A.

Si tratta di Izzo e Pessina in casa Monza: entrambi diffidati, sono stati ammoniti oggi contro la Cremonese e salteranno la prossima sfida di campionato per squalifica contro la Lazio di Sarri. Palladino perde così due pedine importanti in vista della sfida ai biancocelesti, in programma domenica 2 aprile alle ore 15.00.

Nel corso della sfida dell’U-Power Stadium contro la Cremonese, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A, Izzo è stato ammonito per un fallo ai danni di Tsadjout. Cartellino giallo anche per Pessina: entrambi non ci saranno domenica prossima contro la Lazio.