DIRETTA Serie A, Udinese-Milan: formazioni ufficiali con Ibra LIVE

Udinese-Milan chiude il palinsesto del sabato della ventisettesima giornata di Serie A: Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Caratterizzata sin qui di un piglio convincente in Champions League e da un rendimento altalenante in campionato, la stagione del Milan prosegue questa sera con la delicata trasferta in casa dell’Udinese. Una sfida importante nella lotta europea, che i rossoneri dovranno affrontare senza l’influenzato Theo Hernandez.

Dopo più di un anno, Stefano Pioli ha deciso di schierare titolare Zlatan Ibrahimovic che, in caso di gol, diventerebbe il marcatore più longevo della Serie A. Rispetto alla sfida di lunedì sera contro la Salernitana, a centrocampo si rivedrà Sandro Tonali titolare. Tornata alla vittoria la scorsa settimana in casa dell’Empoli, la squadra allenata da Andrea Sottil cerca conferme anche tra le mura amiche, dove non trova il successo dalla sfida di settembre contro l’Inter.

Il bilancio delle ultime cinque sfide in Friuli vede in vantaggio la squadra rossonera, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Calciomercato.it seguirà il match in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Milan

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Becao; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All.: Sottil

MILAN (3-4-2-1): Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, Leao, Ibrahimovic. All.: Pioli

CLASSIFICA SERIE A: