DIRETTA Serie A, Salernitana-Bologna 1-1: Ferguson risponde a Pirola | LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Salernitana-Bologna, gara della ventisettesima giornata di Serie A

Archiviata la sfida delle 15 tra Monza e Cremonese, il palinsesto della ventisettesima giornata di Serie A prosegue con un interessante Salernitana-Bologna. La sfida dell’Arechi mette di fronte due delle squadre più in forma del momento.

Reduci dal prezioso pareggio in casa del Milan, i padroni di casa vanno a caccia del quarto risultato utile consecutivo. Sconfitto nella gara d’esordio contro la Lazio, Paulo Sousa ha collezionato 5 punti nelle successive tre partite, subendo solamente una rete da Giroud a San Siro. Un trend positivo che ha portato i campani a quota 26 punti, con la possibilità di scavalcare l’Empoli al quattordicesimo posto.

Anche l’undici di Thiago Motta è decisamente in salute, come testimoniano la vittoria contro l’Inter e il pareggio contro la Lazio. Rispetto alla sfida contro i biancocelesti, i rossoblu recuperano Riccardo Orsolini, rientrato dall’infortunio e regolarmente convocato per la trasferta di Salerno. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Salernitana-Bologna

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Paulo Sousa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Moro; Aebischer, Barrow, Kyriakopoulos. All.: Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus* 38, Torino 37, Bologna e Sassuolo* 36, Udinese 35, Fiorentina e Monza* 34, Empoli* 28, Lecce 27, Salernitana 26, Spezia* 24, Hellas Verona 19, Cremonese* 13, Sampdoria 12.

*una gara in più

**15 punti di penalizzazione