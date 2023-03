Inzaghi risponde ad Allegri: “Ci vuole chiarezza”. Tre osservati speciali nella Juve

Vigilia di Inter-Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia della supersfida contro i bianconeri di Allegri

L’Inter ha pescato il Benfica nei quarti di Champions League, ma ovviamente l’attenzione dell’ambiente nerazzurro è proiettata verso il big match di domani sera a San Siro contro la Juventus.

La squadra di Simone Inzaghi arriva rinfrancata al Derby d’Italia dopo il passaggio del turno in Europa ai danni del Porto, con il futuro del tecnico piacentino che resta comunque un’incognita per la prossima stagione. I vicecampione d’Italia cercano continuità di risultati anche in campionato e al cospetto della rivale di sempre servono ulteriori risposte per spazzare via i dubbi di società e tifosi. Inzaghi sarà comunque in emergenza contro i bianconeri di Allegri nel reparto difensivo: fuori Bastoni e Gosens, anche Skriniar è uscito nuovamente acciaccato dopo la trasferta del ‘Dragao’. In attacco, invece, al fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez sono in risalita le chance di Lukaku rispetto a Dzeko.

Inzaghi, dalla sala stampa del Suning Centre, interviene come di consueto alla vigilia della partitissima contro la Juve: “Considero la Juventus una grandissima squadra, indipendentemente dalla penalizzazione in classifica. E’ un avversario che rispettiamo molto e che incroceremo anche in Coppa Italia. Sogno Champions? In questo momento il nostro focus è sul campionato e sulla gara con la Juventus. Sicuramente non avremo Skriniar oltre a Bastoni e Gosens. Dovrò valutare bene qualche altro giocatore ma sono fiducioso per domani”. Inzaghi si sofferma anche sulla condizione di Lukaku e dribbla le domande sul futuro: “Sta aumentando il minutaggio, è stato importantissimo col Porto sia con il gol all’andata che al ritorno quando è entrato. Sono contento di lui e sta lavorando bene in allenamento”. Senza Skriniar spazio nuovamente a Darmian come braccetto destro e possibile inserimento di de Vrij al centro della difesa. In mediana invece l’escluso eccellente potrebbe essere ancora una volta Brozovic.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku.

Inter-Juventus, Inzaghi dribbla il futuro di Lukaku e le critiche: “Non è stato uno sfogo”

Juventus seconda in campionato? Inzaghi ‘risponde’ ad Allegri che considera la classifica senza il -15 e con i bianconeri perciò tre punti avanti rispetto all’Inter: “Faccio i complimenti alla Juventus per la qualificazione in Europa, comprese Milan e Napoli in Champions. Ci voleva per il calcio italiano. Sul fronte giudiziario spero che al più presto sia fatta chiarezza per la classifica e il campionato”.

L’allenatore piacentino spiega successivamente sulle critiche e la reazione davanti ai microfoni dopo la sfida del ‘Dragato’ in coppa: “Non è stato uno sfogo dopo il Porto. Io, i giocatori e il mio staff lavoriamo per il bene dell’Inter. Bisogna prendere le critiche costruttive e quelle che ti fanno crescere. Sappiamo di aver fatto un ottimo percorso in Champions League, mentre in campionato dobbiamo e possiamo fare di più rispetto ai risultati fatti fino a questo momento”. Infine, Inzaghi indica i pericoli principali sul quale fare attenzione nello scacchiere di Allegri: “Di Maria è un grandissimo campione, lo conosciamo tutti, ha vinto tantissimo in carriera. Col Friburgo ho visto un’ottima Juve con Kean e Vlahovic in attacco, in quel ruolo hanno anche Chiesa. Allegri ha una rosa molto importante a sua disposizione. Di Maria, come Chiesa e Vlahovic, saranno degli osservati speciali”.