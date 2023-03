Sarri critico: “Non siamo pronti per queste competizioni”

L’analisi nel post partita da parte di Maurizio Sarri dopo il ko in terra olandese contro l’Az Alkmaar che ha sancito l’eliminazione della sua Lazio

Crolla anche in Olanda la Lazio che saluta agli ottavi di finale la Conference League, rimediando l’unica eliminazione di una squadra italiana in questa tre giorni di coppe europee. Ad analizzare la situazione ci ha pensato Maurizio Sarri.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’ il tecnico capitolino ha sottolineato: “Andiamo fuori giustamente. Siamo stati in partita fino all’1-1 e poi non ci abbiamo più creduto, è mancata convinzione. Abbiamo fatto ingiustamente fatica a crederci: dopo quell’episodio è mancata energia mentale e fisica. Quindi è diventata dura. I tre cambi erano preventivati, volevamo restare competitivi dando riposo a chi stava giocando di più”.

Lazio, Sarri ammette: “Non siamo pronti per queste competizioni”

Sarri molto critico ha quindi continuato: “Non abbiamo una struttura per fare più di una competizione per volta dal punto di vista fisico, mentale e numerico. Ogni volta che facciamo 5-6 cambi ne paghiamo le conseguenze. Non siamo pronti per queste competizioni”. Sulle soluzioni per migliorare: “Possiamo migliorare sotto tutti i punti di vista. Non potevamo pensare di essere estremamente competitivi in Europa: le scelte di formazione sono fatte al momento in base alle sensazioni. Non potevamo stravolgere tutto, solo qualche singola decisione”. Ed infine un appunto sul calendario denso di impegni: “Dal 4 gennaio abbiamo giocato ogni 3-4 giorni, alcuni hanno poche energie per motivi logici e per minuti giocati negli ultimi 70 giorni”.