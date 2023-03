Napoli, protesta degli ultras: striscioni contro De Laurentiis

Dopo gli scontri di Napoli-Eintracht e le dichiarazioni di De Laurentiis, la risposta degli ultras: striscioni contro il presidente azzurro

Non si arresta l’eco degli scontri che hanno segnato Napoli-Eintracht di Champions League. La vera e propria guerriglia urbana che si è scatenata nel centro cittadino e che ha coinvolto le centinaia di supporters tedeschi arrivati in Campania pur non assistendo alla partita ha aperto altrettanta battaglia d’opinione prima e dopo il match, con le risposte polemiche alle dichiarazioni giunte in merito dalla Germania e dal presidente della Uefa Ceferin. E ora, finisce nel mirino anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, a seguito delle sue considerazioni.

A Tv Play, l’ex sindaco di Napoli De Magistris ha parlato di situazioni inaccettabili, con responsabilità istituzionali evidenti. In Comune, il giorno dopo, il questore Giuliano ha giustificato il suo operato e De Laurentiis, dal canto suo, ha ribadito l’auspicio di uno stadio per famiglie, escludendo determinate frange della tifoseria, il cui operato nel contesto degli scontri è stato stigmatizzato. Non si è fatta attendere la replica degli ultras partenopei, che nella notte hanno tappezzato la città di striscioni sia contro Giuliano che contro il numero uno del club, che vi mostriamo in queste foto.