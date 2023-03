Milan-Napoli cinque volte in un mese: record soltanto sfiorato

La sfida tra Milan e Napoli in Champions League è già nella storia, ma azzurri e rossoneri potevano stabilire un record soltanto sfiorato

Un record mancato, dovuto ad un’eliminazione prematura e inaspettata. La sfida di Champions League tra Milan e Napoli sa già comunque di storia. Era dal 2005 che due italiane non si affrontavano in Champions League, erano i quarti di finale ed una delle due squadre era proprio il Milan.

In campo, in quel doppio confronto contro l’Inter, vinto 2-0 all’andata e a tavolino (0-3) al ritorno, per i rossoneri c’era anche Paolo Maldini. Oggi Maldini lavora dietro la scrivania, ma è stato preso d’esempio proprio da Luciano Spalletti per sottolineare quella che è la storia europea rossonera e quanto sarebbe grave per il Napoli pensare ad un passaggio del turno già scritto. Il doppio confronto europeo entra dunque di diritto nella storia del calcio italiano, ma il mese d’aprile avrebbe potuto scrivere ulteriori pagine di storia. Così non sarà, tutto per colpa, appunto, della prematura eliminazione in Coppa Italia di azzurri e rossoneri.

Napoli-Milan, record sfumato a causa della Coppa Italia

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato ripartirà il 1 aprile e domenica 2 è in programma il posticipo del Maradona tra Napoli e Milan.

Sarà questa solo una delle tre sfide in programma in un mese che sarà decisivo per le sorti europee delle due compagini. La gara d’andata in Champions si giocherà a San Siro dieci giorni dopo, mercoledì 12 aprile. Il ritorno, invece, sarà al Maradona martedì 18. Tre gare in tre settimane al termine delle quali sarà noto il destino europeo di azzurri e rossoneri.

Per colpa però della prematura eliminazione in Coppa Italia, le sfide tra Milan e Napoli saranno “solo” tre. Se gli uomini di Pioli avessero superato entrambi gli ostacoli (Torino e Fiorentina), avrebbero potuto essere in semifinale proprio contro i ragazzi di Spalletti, eliminati dalla sorprendente Cremonese. In caso di vittoria contro i grigiorossi e di successo contro la Roma ai quarti, il Napoli sarebbe infatti approdato in semifinale. E a quel punto il tabellone avrebbe regalato, in aprile, un nuovo doppio confronto. Il 5 aprile e il 25 aprile sarebbero andati in scena, infatti, due nuovi scontri tra Pioli e Spalletti. Questa volta con l’andata al Maradona e il ritorno a San Siro. Invece sarà la Fiorentina di Italiano, in corsa anche per vincere la Conference League, contro la sorprendente Cremonese. Anche questa però, come Milan-Napoli di Champions League e con tutte le proporzioni del caso, potrebbe essere un’altra pagina di storia del calcio italiano.