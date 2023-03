Spalletti ‘sbotta’ dopo il sorteggio Champions: “Un incompetente”

Luciano Spalletti commenta il sorteggio Champions e risponde a chi parla di ‘fortuna: “Siete degli incompetenti”

Sarà Milan-Napoli uno dei quarti di finale di Champions League. Il derby vedrà affrontarsi Spalletti e Pioli per un posto in semifinale. Proprio il tecnico degli azzurri ha commentato a ‘Kiss Kiss Napoli’ l’esito del sorteggio, mostrando di non aver gradito alcuni giudizi troppo lusinghieri sull’accoppiamento.

“Contro l’Eintracht è stata complicata perché tutti dicevano che avevamo già passato il turno: questo va a creare una tensione paurosa e ti fa diventare tutto complicatissimo. Siamo stati felici perché era il nostro obiettivo, ora tutto quello che viene sarà accettato. Una felicità che durerà fino al prossimo turno”.

Un turno che sarà contro il Milan: “Avrei preferito non affrontare le italiane: soltanto gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Il Milan è la Champions: soltanto Maldini ne ha vinte cinque. Ho letto nei giorni scorsi che Psg e City faticano a vincerla perché non hanno esperienza in Champions: se è vero questo, allora i rossoneri sono favoriti per la vittoria finale. Hanno eliminato il Tottenham, rimaniamo obiettivi. Chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? Vale anche per Inter, Milan e Benfica. Bisogna fare valutazioni equilibrate”.

Spalletti su Milan-Napoli: “Grandissimo avversario”

Spalletti continua nella sua analisi ed evidenzia come il Milan non è certo un avversario da prendere sotto gamba.

“Lo conosciamo bene, è una squadra che ha superato un momento di difficoltà ed ora è in crescita costante grazie alla bravura di Pioli. Affronteremo un grandissimo avversario: passerà chi sarà più bravo a leggere la partita. Il Milan è un avversario importantissimo sotto tutti i punti di vista”.