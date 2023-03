L’algoritmo decide la finale di Champions: ecco il nome dell’italiana

Questa mattina sono andati in scena a Nyon i sorteggi che hanno deciso le fasi finali dell’attuale edizione di Champions League

Non è andato poi così male il sorteggio dei quarti di finale di Champions League per le tre formazioni italiane ancora in gara. Se l’Inter dovrà vedersela tra andata e ritorno contro un sorprendente Benfica, dalla stessa parte del tabellone l’altro incrocio vedrà il Napoli sfidare il Milan.

Per forza di cose, dunque, almeno un’italiana disputerà le prossime semifinali di Champions League. Nel caso in cui la squadra di Inzaghi dovesse riuscire anche ad eliminare il Benfica, a quel punto diverrebbe certa la presenza di una formazione italiana anche in finale. Dall’altra parte del tabellone, invece, quella tra Manchester City e Bayern Monaco si presenta già ai quarti come una sorta di finale anticipata, mentre a completare il quadro sarà la sfida tra il Chelsea e i campioni in carica del Real Madrid.

Per quanto riguarda le percentuali di una vittoria finale di questa edizione, il portale ‘Five Thirty Eight’ ha stilato una classifica finale sulla base di un algoritmo. Con il 28% di possibilità è il Manchester City ad aggiudicarsi i favori del pronostico, davanti al Bayern Monaco con il 18%. Percentuali ovviamente destinate a cambiare a seconda di quella che sarà la formazione che riuscirà a centrale il prossimo turno dopo lo scontro diretto dei quarti.

Champions League, Napoli in finale: il verdetto dell’algoritmo

Per le italiane in gara, l’algoritmo assegna al Napoli il 43% di possibilità di approdare alla finale di Istanbul.

La squadra di Spalletti potrebbe incontrare il prossimo 10 giugno il Manchester City di Guardiola, designato al 40% come possibile finalista. A quel punto il Napoli potrebbe assicurarsi delle percentuali di vittoria sicuramente molto alte, che ad oggi secondo l’algoritmo si assestano sul 17%. Per quanto riguarda le altre italiane in gara, l’Inter ha il 44% di possibilità di eliminare il Benfica ai quarti di finale, mentre il Milan viene considerato sfavorito rispetto al Napoli nel doppio incrocio con una percentuale del 28% contro il 72% dei partenopei.

Queste le previsioni dell’algoritmo sui match dei quarti:

Real Madrid 63% – Chelsea 37%

Manchester City 57% – Bayern Monaco 43%

Milan 28% – Napoli 72%

Benfica 56% – Inter 44%