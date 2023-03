DIRETTA | Sorteggio Champions League: le avversarie di Milan, Inter e Napoli – LIVE

Scatta da Nyon il sorteggio dei quarti di Champions League: le avversarie di Milan, Inter e Napoli, possibile il derby tutto italiano

A partire dalle 12 andrà in scena il sorteggio dei quarti di Champions League con l’Italia a farla da padrona visto che ci saranno tre rappresentati della Serie A nell’urna di Nyon.

Milan, Inter e Napoli hanno infatti staccato il pass per entrare nelle prime otto d’Europa e sfideranno le big continentali nella corsa alla finalissima di Istanbul del prossimo 10 giugno. Il sorteggio sarà senza restrizioni, possibile quindi un derby tutto italiano. Se le due milanesi non dovessero incrociarsi nella stracittadina di San Siro, giocherebbero i quarti a cambi invertiti e nel caso dovessero essere sorteggiate entrambe in casa o fuori sarebbe l’Inter ad invertire il campo. Questo perché, da campione d’Italia, il Milan era stato inserito in prima fascia all’inizio della competizione. Le sfide dei quarti di finale si giocheranno il 10 e 11 aprile l’andata, il 17 e 18 aprile il ritorno. Insieme agli incroci dei quarti verrà sorteggiato anche un tabellone in stile tennistico con gli incastri per le semifinali e la finale.

Champions League, sorteggio quarti di finale: le squadre in corsa

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Milan (Italia)

Inter (Italia)

Napoli (Italia)

Benfica (Portogallo)

