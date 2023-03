Juve, la maxi offerta allontana Di Maria: si chiude a 40 milioni 

L’esterno argentino andrà in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione come da accordi con il club bianconero

Tra i migliori di casa Juventus in questa seconda parte di stagione, galvanizzato probabilmente dalla vittoria del Mondiale da assoluto protagonista, Angel Di Maria non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. L’accordo siglato con la società bianconera la scorsa estate da svincolato, infatti, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno.

Per questo motivo in casa Juve sono iniziati i ragionamenti su quale potrebbe essere la prossima mossa da realizzare per l’attacco. In Spagna, ad esempio, nelle scorse ore il club bianconero è stato accostato ad uno dei migliori talenti sfornati negli ultimi anni dal Villarreal. Stiamo parlando di Yeremi Pino, esterno offensivo di piede destro particolarmente duttile per il reparto avanzato. Il classe 2002, infatti, può giocare indistintamente su entrambe le fasce e all’occorrenza anche da prima punta.

Stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, la Juve si sarebbe già mossa nel tentativo di anticipare altre possibili concorrenti. Dopo quanto avvenuto negli ultimi mesi, la dirigenza bianconera considera il mercato della prossima estate come un’opportunità per dare un taglio netto con quanto accaduto di recente a partire da una mini rivoluzione della prima squadra che potrebbe mettere in discussione anche la figura di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juve, il Villarreal pronto ad accettare 40 milioni per Yeremi Pino

Il talentuoso esterno del Villarreal viene quotato sui 40 milioni da ‘transfermarkt’, cifra che riuscirebbe a convincere senza troppi problemi anche il ‘Sottomarino Giallo’.

Un investimento importante che dovrà essere finanziato anche da qualche sacrificio in uscita. A questo proposito bisognerà capire quale sarà la volontà di Angel Di Maria, in procinto di entrare negli ultimi tre mesi di contratto con la Juve. L’argentino occupa lo stesso ruolo che eventualmente andrebbe a ricoprire Yeremi Pino all’interno della rosa bianconera.

Dopo una prima parte di stagione condizionata dai tanti infortuni e, probabilmente, anche dal pensiero fisso del Mondiale, nelle ultime settimane tra campionato e coppa Di Maria si è caricato sulle sue spalle il peso della squadra di Allegri, trascinandola verso una difficile rimonta in Serie A e ai quarti di finale di Europa League.