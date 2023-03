Inter e Roma ribaltate, “scambio” ufficiale dopo il sorteggio

‘Scambio’ tra Inter e Roma dopo il sorteggio delle coppe, la notizia che riguarda nerazzurri e giallorossi

Giornata intensissima, quella di oggi, per i sorteggi di quarti e semifinale delle coppe europee, con ben sei squadre italiane in lizza, come non avveniva dal 1999. Il sorteggio di Champions regala il derby Milan-Napoli e il 75% di possibilità di una italiana in finale, con l’incrocio in semifinale con la vincente di Benfica-Inter. I nerazzurri possono sorridere per aver evitato le principali corazzate, ma intanto incassano una notizia ‘negativa’.

Dopo le gare di ieri, infatti, la squadra milanese è stata ‘sorpassata’ dalla Roma. I giallorossi, con il punto conquistato in casa della Real Sociedad, e con il punto bonus acquisito con il passaggio ai quarti di finale di Europa League, nel ranking Uefa sopravanzano i nerazzurri portandosi in decima posizione complessiva. 89 punti, a pari merito con l’Ajax, contro gli 87 punti dell’Inter.

Inter e Roma avanti tutta nel ranking Uefa: top ten nel mirino a fine stagione e il ‘sogno’ del mondiale per Club

Ora, c’è comunque da guardare avanti. Con la possibilità concreta di andare ancora oltre nei rispettivi tabelloni europei. I nerazzurri puntano il possibile derby in semifinale con Milan o Napoli, la Roma in Europa League se la vedrà ai quarti contro il Feyenoord, nella riedizione della finale di Conference League di un anno fa, e in eventuale semifinale con la vincente di Bayer Leverkusen-Union St. Gilloise.

Un piazzamento così elevato, per una delle due, potrebbe significare l’ammissione al futuro Mondiale per Club con il nuovo format. Come noto, 12 le slot a disposizione della Uefa, con due sole squadre per singola nazione. Al momento, per l’Italia, ‘davanti’ c’è la Juventus, al nono posto del ranking quinquennale con 96 punti. La top ten europea dunque diventa obiettivo ambitissimo, per un futuro in grande stile.