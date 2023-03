Inter e Milan, che sorteggio: il commento di Zanetti e Baresi

Javier Zanetti e Franco Baresi commentano il sorteggio di quarti e semifinali di Champions League con un possibile derby milanese in semifinale dopo 10 anni

L’Italia può senza dubbio essere soddisfatta del sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League. Nell’urna di Nyon c’erano ben tre squadre della Serie A come non accadeva da una vita e anche gli accoppiamenti usciti dalle mani di Altintop e Patrick Kluivert sono stati senza dubbio positivi.

Di sicuro ci sarà infatti una squadra italiana in semifinale visto che Milan e Napoli si sfideranno in un super derby tutto italiano. Non solo, perché la vincente di questa sfida andrà a giocarsi la finale di Istanbul con chi si qualificherà tra Inter e Benfica. Dall’altro lato del tabellone, invece, le big e favorite assolute saranno costrette a ‘farsi fuori’ da sole. I nerazzurri di Inzaghi se la vedranno quindi con un’altra portoghese: “Sorteggio importante, il Benfica è una squadra forte ma ogni avversaria che affronti a questo punto è difficile”. A parlare è Javier Zanetti a ‘Sky Sport’, appena dopo il sorteggio di Nyon. Il vicepresidente dell’Inter si presenta molto sorridente davanti alle telecamere: “Siamo contenti di rappresentare il calcio italiano, visto il sorteggio abbiamo tutte grandi possibilità. Speriamo di essere all’altezza”.

Milan, Baresi: “Grande rispetto del Napoli, ma possiamo fare bene anche noi”

Intanto si fanno già le pulci al Benfica: “Non ci sarà Otamendi? Per loro sarà una perdita importante, per noi un vantaggio ma dobbiamo stare attenti al resto della squadra”. Zanetti racconta poi come ha vissuto il verdetto di Nyon: “Ero molto concentrato, tra l’altro avevo quelli del Benfica a fianco e quando abbiamo visto il sorteggio ci siamo salutati con Simao”.

Degli accoppiamenti ha ovviamente parlato anche Franco Baresi, che era in veste di rappresentante del Milan: “Siamo contenti di essere arrivati fino a qui. Ora avremo questo derby, peccato che una delle due si fermerà, però abbiamo grande rispetto del Napoli e lo affronteremo nel migliori dei modi, consapevoli che anche noi possiamo fare bene. È diverso affrontare una squadra che ti conosce bene”. Poi su Osimhen: “Quando ci sono i cross non bisogna farsi attrarre dalla palla, ma stare attaccati all’uomo. Lui è fortissimo, dobbiamo cercare di tenerlo lontano dall’area. Non c’è solo lui, sono tutti forti, dovremo rispettare il calcio che fa il Napoli. Kim è stato un grande acquisto, così come Kvara”.