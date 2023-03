Incontri galeotti, addio Psg: Messi ha già scelto il suo nuovo club

Il futuro di Messi può ritornare a prendersi la scena nel corso delle prossime settimane. Dalla Francia ne sono convinti: cosa sta succedendo.

Dopo aver giocato e vinto un Mondiale da assoluto protagonista, Leo Messi pensava di potersi togliere altre soddisfazioni con la maglia del Psg. In realtà la stagione dei parigini è tutt’altro che positiva. Estromessi agli ottavi di Champions dal Barcellona, Mbappé e compagni stanno attraversando ormai da tempo un pericolosa fase involutiva, con la sempre più probabile vittoria della Ligue 1 che rappresenterebbe un misero contentino rispetto alla mole degli investimenti effettuati negli ultimi anni.

Scenario che potrebbe portare ad un clamoroso colpo di scena sul fronte Messi. La “Pulce”, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i transalpini in scadenza nel 2023. Le parti sembravano ad un passo dal trovare l’accordo per il prolungamento, raggiungendo anche una sorta di intesa verbale. In realtà il fuoriclasse argentino non ha mai messo una sua eventuale permanenza al Psg in cima alla lista dei desideri e starebbe accarezzando l’idea di ritornare al Barcellona.

Messi e il grande ritorno al Barcellona: cosa sta succedendo

L’eliminazione patita per mano del Bayern Monaco ha ridimensionato in maniera forse irreversibile le ambizioni europee del Psg. In molti pensano che il ciclo dei parigini sia ormai finito. Segnale del quale Messo in realtà aveva già dato le prime avvisaglie qualche settimana fa, esternando qualche perplessità sul rinnovo del contratto. Secondo quanto riferito da footmercato.net, dunque, il Barcellona avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Lo scenario resta molto complicato per i costi che l’operazione comporterebbe: i blaugrana, infatti, sarebbero costretti a tagliare molti degli esuberi attualmente in rosa.

Tuttavia tra Messi e il Psg sarebbe calato il gelo più totale. Il rapporto con la tifoseria non è mai stato esaltante e anche il feeling con Galtier avrebbe raggiunto temperature glaciali dopo uno scambio animato di pareri. Ci sarebbero già stati degli incontri tra l’entourage di Messi e Joan Laporta per saggiare le eventuali posizioni. Anche Xavi avrebbe avuto più di un contatto telefonico con il capitano dell’Albiceleste che non ha fatto nulla per nascondere il suo desiderio di ritornare in Catalogna. Situazione dunque da attenzionare nelle prossime settimane. Al netto delle difficoltà del caso, il Messi-back rischia di non essere soltanto una mera suggestione…