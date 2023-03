Allarme Theo Hernandez: la scelta di Pioli per l’Udinese

Domani il Milan giocherà in trasferta e rischia di non avere il terzino. Il francese non è in ottime condizioni: il punto della situazione

Dopo 419 giorni Zlatan Ibrahimović è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Stefano Pioli è ormai sempre più convinto di puntare sul centravanti svedese per sostituire lo squalificato Olivier Giroud.

Nonostante la stima nei confronti di Divock Origi, confermata in conferenza stampa, nel primo pomeriggio, il tecnico di Parma è intenzionato a lasciare il belga in panchina. La formazione per domani così è praticamente fatta ma negli ultimi minuti è scattato l’allarme per uno dei titolarissimi di Pioli. Theo Hernandez, infatti, è alle prese con un’indisposizione fisica: nulla di particolare, dovrebbe farcela, ci dicono dalle parti di Milanello, ma se così non dovesse essere, Pioli sarebbe pronto a dare spazio a Ballo-Toure.

Udinese-Milan, Pioli ha scelto: ecco la formazione

La formazione del Milan, come dicevamo, è praticamente decisa. Così Pioli è pronto a confermare la linea a tre di difesa, composta da Kalulu, Thiaw e Tomori, davanti a Mike Maignan. Sulla destra, vista l’indisponibilità di Junior Messias, spazio ancora ad Alexis Saelemaekers.

A centrocampo sicuro del posto è Sandro Tonali, dopo aver riposato contro la Salernitana. L’italiano dovrebbe far coppia nuovamente con Ismael Bennacer, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per tornare ad alti livelli. In avanti, alle spalle di Ibrahimovic, ormai nettamente in vantaggio su Origi, ci saranno Rafael Leão e Brahim Diaz. Ancora panchina, dunque, per Charles De Ketelaere

MILAN (3-4-2-1) – Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli