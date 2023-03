Udinese-Milan, Pioli punta su Ibra e manda un messaggio al Napoli

Il tecnico dei rossoneri parla alla vigilia della sfida contro i bianconeri, in programma domani alla Dacia Arena

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a tornare in campo. Domani Tonali e compagni faranno visita all’Udinese di Sottil, per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri devono riscattare la prova opaca contro la Salernitana e tornare a correre per la Champions League.

Il campionato non aspetta più e con le sfide tra Inter-Juve e il derby della Capitale, l’ennesimo passo falso sarebbe imperdonabile. Serve il miglior Milan, anche senza Olivier Giroud, che sarà costretto a saltare la trasferta del Friuli per squalifica.

Nelle ultime ore Zlatan Ibrahimović si è portato in vantaggio, rispetto alla concorrenza, per prendersi una maglia da titolare ad oltre un anno di distanza.

Stefano Pioli – in conferenza stampa – presenta il match contro l’Udinese end è pronto a far chiarezza sul centravanti che sostituirà Giroud.

Segui le dichiarazioni del mister con Calciomercato.it:

Testa all’Udinese – “Conosciamo i nostri avversari, sono una squadra fisica e tecnica. E’ un match da affrontare con attenzione e determinazione.”

Sfida al Napoli – “Qualsiasi avversario sarebbe stato difficile. Ci si aspettava un sorteggio complicato e motivante. Siamo il Milan e vogliamo andare avanti. E’ vero che il Napoli sta facendo bene in campionato ma noi siamo il Milan e la Champions è la Champions. Giocheremo per passare il turno. Spalletti? Ho ottimi rapporti ma non credo che mi manderà un messaggio (ride, ndr.)”.

Ibra – “Sta bene ed è tranquillo. Le vuole giocare tutte e vincerle tutte. Non credo abbia 90 minuti, vediamo se farlo giocare dal primo minuto. Leao? Si allena bene, è sereno e determinato nel migliorare e dare il giusto apporto alla squadra. Rimane un riferimento per il nostro attacco, anche quando non segna”.

Leao vs Kvara – “Difficile dire chi è più forte. Hanno caratteristiche diverse. Saranno partite belle tra squadre forti”.

Leao – “A Rafa posso dire di stare vicino alle persone che gli vogliono bene. Sta bene ed è determinato. Ci si aspetta il gol ma è un grande giocatore ed è sempre molto importante per la squadra”.

Tonali – “Il turno di riposo se lo è già preso. Bennacer ha bisogno di ritrovare la forma migliore e deve giocare per crescere”.

Maignan “Non so se sia il migliore della storia del Milan ma è un campione in tutto quello che fa”.

Origi – “All’inizio ha avuto qualche problema fisico. Poi è evidente che abbia fatto altre scelte, puntando su Giroud ma credo tantissimo in lui. Ha caratteristiche diverse sia da Ibra e il francese. Può fare di più, spero riesca a mettere in campo il suo potenziale”.