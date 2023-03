Il Milan si aggrappa ad Ibra: titolare per riscrivere la storia

Stefano Pioli per la sfida contro l’Udinese sta pensando seriamente di affidarsi al centravanti svedese. Oggi la scelta definitiva

419 giorni dopo. Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare titolare con la maglia rossonera ad oltre un anno di distanza, da quel Milan-Juve di campionato.

Lo svedese sta bene fisicamente e nonostante i 41 anni non hai mai mollato. Ha voglia di essere il migliore e di poter continuare a lasciare il segno. Il centravanti di Malmoe non pensa al futuro e dopo aver lavorato duro, come un ragazzino smanioso di tornare, per lasciarsi alle spalle la delicata operazione al legamento del ginocchio, operato a maggio, vuole riprendersi il suo Milan.

Ibra non vuole essere solo il leader, la chioccia per i tanti giovani in rosa o l’allenatore in seconda, Ibra vuole essere decisivo anche in campo e domani potrebbe arrivare l’occasione per dimostrarlo.

Oggi si terrà l’ultimo allenamento che ci dirà la verità ma nel frattempo, nella giornata di ieri, ha indossato la pettorina dei titolari ed è dunque in vantaggio per sostituire lo squalificato Olivier Giroud per la partita contro l’Udinese. Stefano Pioli sta pensando seriamente di affidarsi al suo totem in avanti, lasciando fuori sia Divock Origi che Ante Rebic.

Un’ennesima bocciatura per il belga e il croato sarebbe pesante da digerire e darebbe un segnale forte per l’estate, quando Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno prendere decisioni importanti per risolvere il problema del gol. Il super colpo in avanti – è evidente – non si può più rimandare.

Milan-Ibra, un futuro tutto da scrivere: lo svedese a caccia di record

In attesa di un nuovo giovane centravanti, Stefano Pioli è dunque costretto ad aggrapparsi a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ha risposto sì alla convocazione della sua Nazionale, è chiamato all’ennesimo miracolo.

Senza la Champions League (non è stato inserito in lista), è pronto a scrivere nuove pagine di storia: diventare il giocatore più anziano a segnare in Serie A è il primo traguardo, da tagliare magari già a Udine, poi chissà… mai porre limiti a Zlatan Ibrahimovic, c’è ancora della carta bianca su cui scrivere il suo leggendario racconto.