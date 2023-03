Tiago Pinto avvisa: “Non possiamo farlo”. Poi punge Abraham

Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato prima del fischio d’inizio del match con la Real Sociedad: commento pure su Abraham

Dopo Juventus e Fiorentina, tocca a Roma e Lazio stasera conquistare rispettivamente i quarti di Europa e Conference League. Forti del netto vantaggio messo a referto all’andata, i giallorossi proveranno più a contenere le azioni offensive della Real Sociedad, cercando pure di punire gli spagnoli in contropiede.

Esattamente come accaduto fra le mura infuocate dello Stadio Olimpico. Prima del fischio d’inizio della delicata sfida, è intervenuto – microfoni di ‘Sky Sport’ – il General Manager della Roma Tiago Pinto. Il dirigente portoghese, per cominciare, si è espresso sul cambio in extremis Matic-Wijnaldum, col serbo che non è andato neanche in panchina: “Con l’olandese in campo cambia abbastanza rispetto a Matic. Hanno caratteristiche diverse: Wijnaldum porta palla e trova spazio tra le linee. Ora sta ancora cercando di ritrovare la sua forma migliore. È migliorato nelle ultime settimane l’assetto di stasera può essere buono per noi”.

Spazio, poi, a Belotti e Pellegrini. Il ‘Gallo’, schierato titolare, ha un tutore alla mano destra, mentre il capitano giallorosso è potuto scendere in campo con un caschetto protettivo, come vi avevamo anticipato sulle pagine di Calciomercato.it. “Queste situazioni mi colpiscono. Hanno sempre avuto la testa per giocare. Non possiamo scordare che Belotti soltanto tre giorni fa si è operato e dopo l’intervento è andato a Trigoria. Ringrazio il loro senso di appartenenza, sono un esempio per tutti gli altri calciatori”.

Real Sociedad-Roma, Tiago Pinto: “Da Abraham ci aspettavamo più gol”

Infine, commento su Abraham: “Lui ha fatto 7 gol e 6 assist, gli attaccanti possono aiutare la squadra anche in altri modi. Ci aspettavamo chiaramente altri numeri così come lui stesso. Ma gli attaccanti sono tutti così, magari segni per due partite e cambia ogni cosa”.

Tiago Pinto ha aggiunto: “Abraham ci ha aiutato molto lo scorso anno, quest’anno abbiamp due attaccanti forti e deve spingere di più per essere decisivo. Sono fiducioso che potrà darci una mano nel finale di stagione”.