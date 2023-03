Real Sociedad-Roma, Matic nemmeno in panchina: ecco perché

Il centrocampista serbo salterà la sfida di San Sebastian valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League

Niente Real Sociedad-Roma per Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, uno dei ‘pupilli’ di Mourinho, non è nemmeno in panchina a San Sebastian dove i giallorossi sfidano i padroni di casa nel match valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. Si parte dal 2-0 che i capitolini hanno ottenuto all’andata fra le mura amiche.

Tornando a Matic, l’ex calciatore del Manchester United non figura neanche tra le riserve a causa di una indisposizione. Al suo posto giocherà Wijnaldum. Prima della gara ci sono stati degli scontri, con il pullmann che trasportava i tifosi della Roma attaccato da un gruppo di sostenitori della Real Sociedad. Necessario l’intervento della polizia.