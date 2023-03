Marotta replica l’affare Lukaku: altro bomber dalla Premier

L’Inter pensa ad un nuovo attaccante per il prossimo anno che può arrivare ancora dalla Premier League: nuovo affare Lukaku

L‘Inter va a caccia di attaccanti per la prossima stagione. La squadra di Inzaghi si gode i quarti di Champions, ma in prospettiva futura sono diversi i dubbi che accompagnato la formazione nerazzurra.

Ieri Marotta ha parlato di Lukaku e del suo certo ritorno al Chelsea, come peraltro da accordo con i ‘Blues’. Incerto è anche il futuro di Dzeko che ha il contratto in scadenza, così come quello di Correa, decisamente indietro nelle gerarchie di Inzaghi e mai realmente convincente nelle sue annate interiste. Ecco allora che in estate qualcosa dovrà essere fatto nel reparto offensivo e servirà un guizzo di Marotta e Ausilio per far sì che le esigenze di bilancio e quelle tecniche siano rispettate contemporaneamente. Un guizzo che potrebbe portare, ancora una volta, in Premier League dove c’è un giovane attaccante che il prossimo anno avrà bisogno di giocare e anche tanto.

Un brutto infortunio lo ha tolto dai giochi da novembre e la sua stagione è praticamente già finita e la prossima potrebbe giocarla in una squadra diversa dal Chelsea.

Calciomercato Inter, ipotesi Broja per l’attacco

Stiamo parlando di Armando Broja, 21 anni, attaccante albanese, alle prese con un infortunio al ginocchio.

In forza al Chelsea, il giovane centravanti è stato in passato accostato anche a Milan e Napoli, ma ora il suo nome potrebbe fare gol anche all’Inter. I rapporti tra i nerazzurri e i ‘Blues’ sono certificati dall’affare Lukaku e in estate la tratta Milano-Londra potrebbe essere particolarmente trafficata.

Ecco perché Broja potrebbe diventare un’occasione per l’Inter: il 21enne ha la necessità di giocare, cosa che al Chelsea difficilmente potrebbe fare, mentre i nerazzurri hanno quella di rinfoltire un attacco che potrebbe perdere addirittura tre pedine. C’è sicuramente l’incognita delle condizioni fisiche che potrebbe però essere affrontata con un trasferimento in prestito, in modo da rinviare qualsiasi discorso anche più dispendioso dal punto di vista economico e poter testare sul campo le condizioni del calciatore.