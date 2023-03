La Juve ritrova Conte e saluta Pogba: la scelta è già stata fatta

Michele Padovano ha parlato a Calciomercato.it su Tv Play del futuro della Juventus: ritorno Conte e addio Pogba

La Juventus riflette sul proprio futuro e lo fa senza certezze. Dalla posizione di Allegri ai big come Vlahovic e Pogba, al momento l’incertezza regna e non potrebbe essere altrimenti, considerata l’attuale situazione.

I bianconeri sono alle prese con una stagione particolare, con la penalizzazione di quindici punti e gli altri filoni di indagine ancora aperti. Tutto può ancora succedere ma intanto c’è da progettare il futuro. Proprio sul futuro bianconero si è soffermato Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, nel suo intervento a Calciomercato.it su Tv Play. Un intervento che si basa su due assunti fondamentali: il ritorno di Conte e l’addio di Pogba.

L’ex calciatore ha, infatti, affermato: “Conte è tra i migliori tecnici al mondo. Nessuno riesce a trasferire quello che fa lui ai calciatori. Se fossi un dirigente della Juve, lo riporterei subito a casa. Lui ha voglia di tornare in Italia e io rifonderei tutto su di lui. Ascolterei i suoi consigli: ovunque andato ha vinto, sempre”.

Calciomercato Juventus, Padovano: “Pogba da non riconfermare”

Discorso decisamente diverso, invece, per Paul Pogba che Padovano non avrebbe riportato a Torino.

L’ex attaccante bianconero spiega: “Sono contrario ai ritorni e alle minestre riscaldate. Pogba in campo non si è ancora visto: c’è qualche problema. La società saprà gestire e risolvere questa situazione. Vediamo quel che accadrà: credo che Pogba sarà uno dei primi giocatori ad essere valutato. Io non lo confermerei e punterei su altri giocatori che siano in grado di vestire la maglia della Juventus, molto pesante, nel miglior modo possibile”.

Infine, sostegno a Vlahovic: “Mi piace molto. Ha avuto i miei stessi infortuni e so quanto è difficile recuperare. Ha delle potenzialità incredibili. Se fossi nella Juventus, lo coccolerei. Ha lo stesso potenziale di Osimhen: è un giocatore giovane e di grande prospettiva”.