Fuori per scelta tecnica: Friburgo-Juve dalla panchina

Il match valevole per gli ottavi Europa League si sta giocando in Germania, all’Europa-Park. All’andata i bianconeri si sono imposti col risultato di 1-0

Friburgo-Juventus è uno dei quattro match degli ottavi di Europa League delle ore 19. In corso ora all’Europa-Park, coi tedeschi chiamati a ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata nella gara d’andata. Rispetto a Torino, il tecnico dei tedeschi Schulz ha cambiato in maniera significativa il reparto avanzato. Holer è l’unico superstite del terzetto sceso in campo dal 1′ all’Allianz Stadium, fuori Sallai e Grifo a vantaggio di Gregoritsch (prima punta vera) e Doan.

Fanno comunque rumore e discutere le esclusioni – per scelte tecniche – di Sallai e Grifo. Specie quella dell’italo-tedesco, pur sempre il miglior marcatore della squadra con 14 gol, di cui 2 in Europa League. Di recente il classe ’93 è rientrato nel giro della Nazionale di Mancini, vedi le convocazioni a novembre per le amichevoli contro Albania e Austria. In tutto Grifo vanta 8 presenze e 4 gol con la maglia dell’Italia.