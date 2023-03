Friburgo-Juventus, voti e tabellino primo tempo: Gatti perfetto, Kean non punge

Friburgo-Juventus: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Europa Park valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League. All’intervallo decide il rigore trasformato da Vlahovic

Si sblocca Dusan Vlahovic dopo sei partite a secco: grazie al rigore trasformato allo scadere dal serbo, la Juventus chiudere in vantaggio il primo tempo del match in casa del Friburgo.

La squadra di Allegri vede la qualificazione, con i tedeschi che giocheranno tutta la ripresa in dieci uomini per l’espulsione (doppio giallo) del pessimo Gulde. Gatti in campo a sorpresa non sbaglia nulla dietro e si guadagna il penalty poi realizzato da Vlahovic, mentre Kean ha una buona occasione ma la spreca. Szczesny decisivo nell’unica occasione del Friburgo, protagonisti di un ottimo primo tempo anche Bremer e il solito Rabiot nell’undici bianconero. I guizzi di Doan non bastano ai padroni di casa, pessima la direzione finora dell’olandese Gozubuyuk.

FRIBURGO

Flekken 6,5

Kubler 6

Ginter 6

Gulde 4

Sildillia 6

Hofler 6

Eggestein 5,5

Gunter 5,5

Doan 6,5

Gregoritsch 5

Holer 5,5

All. Streich 5,5

JUVENTUS

Szczesny 67

Gatti 7

Bremer 7

Danilo 6,5

Cuadrado 5,5

Fagioli 6,5

Locatelli 6

Rabiot 7

Kostic 5,5

Kean 5,5

Vlahovic 6,5

All. Allegri 6,5

Arbitro: Gozubuyuk 5

TABELLINO

FRIBURGO-JUVENTUS 0-1

45′ Vlahovic

Friburgo (3-4-3): Flekken; Kubler, Ginter, Gulde; Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Gregoritsch, Holer. A disposizione: Uphoff, Atubolu, Schmid, Keitel, Petersen, Sallai, Wagner, Grifo, Jeong, Weisshaupt, Röhl. Allenatore: Streich

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Rugani, Chiesa, Miretti, Di Maria, Soulé, Paredes, Iling-Junior, Barrenechea, Compagnon.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

VAR: Higler (Olanda)

Ammoniti: Gulde (F)

Espulsi: Gulde (F)

Note: recupero 3′