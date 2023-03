DIRETTA Europa League, Friburgo-Juventus 0-0: i tedeschi pressano alto | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Europa Park Stadion’ tra il Friburgo di Streich e la Juventus di Allegri in tempo reale

La Juventus fa visita al Friburgo in Germania in una gara valida come ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida tra due formazioni che vengono da un successo nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro olandese Gozubuyuk.

Da un lato ai bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sulla Sampdoria in Serie A e forti dell’1-0 dell’andata a Torino di una settimana fa firmato Di Maria, può bastare un pareggio per ottenere la qualificazione ai quarti di finale. Dall’altra i tedeschi di Christian Streich, a loro volta reduci dalla vittoria in Bundesliga contro l’Hoffenheim, hanno bisogno di vincere con due o più gol di scarto per ribaltare i pronostici e strappare il pass per la final eight della seconda competizione europea per club. In caso di successo di misura, invece, si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match dell’Europa Park Stadion’ tra Friburgo e Juve in tempo reale.

Formazioni ufficiali Friburgo-Juventus

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Kubler, Ginter, Gulde; Gunter, Eggestein, Hofler, Sildillia; Holer, Doan; Gregoritsch. All. Streich

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri