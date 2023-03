Trenta milioni meno di Vlahovic: arriva l’amico di Ronaldo

Per Dusan Vlahovic futuro tutto da scrivere e intanto può arrivare l’arrivo di Cristiano Ronaldo: costa trenta milioni in meno

Salvate il soldato Dusan. La Juventus intera si è schierata al fianco di Vlahovic e i suoi compagni contro la Sampdoria hanno provato a far interrompere il digiuno di gol del serbo.

Missione fallita come il calcio di rigore che il numero 9 bianconero ha calciatore. Un periodo nero per l’ex Fiorentina che vive una sorta di involuzione e vede il suo futuro avvolto dall’incertezza. Vlahovic potrebbe non restare alla Juventus, con la società che non farebbe barricate davanti ad una proposta da 80 milioni di euro. Di club interessati non ne mancano. La Premier League è, come al solito, alla finestra, così come il Bayern Monaco che non è disposto ad arrivare a certe cifre. Tra le pretendenti ci sono anche le spagnole con il Real Madrid che potrebbe far partire l’assalto vista la necessità di trovare un bomber più giovane rispetto a Benzema per affiancare o sostituire il francese. Proprio da Madrid arriva una novità importante sul futuro di Vlahovic.

Calciomercato Juventus, nuovo bomber: Vlahovic ‘scaricato’

Il Real Madrid a caccia di un attaccante per il post Benzema avrebbe deciso di non proseguire l’assalto a Vlahovic.

Stando a quanto riferisce ‘donbalon.com’, infatti, il club spagnolo avrebbe puntato un attaccate meno caro del serbo, che potrebbe sbarcare al ‘Bernabeu’ per cinquanta milioni di euro. Trenta in meno rispetto alla cifra da cui parte la Juve per cedere il suo numero 9. E’ Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica, il candidato principale per i ‘blancos’. Compagno di Nazionale di Cristiano Ronaldo, il 21enne ha già dimostrato il suo valore con 23 gol stagionali di cui 3 in Champions League.

Il Real potrebbe affondare il colpo, ‘scaricando’ di fatto Vlahovic. Per il serbo però tutto può ancora succedere con le sirene che arrivano dalla Premier League e il Bayern Monaco pronto a far partire l’assalto se dovessero cambiare le condizioni economiche dell’affare. Tutto da decidere, con Vlahovic che ora ha la testa solo sul campo: è lì che deve ritrovare il gol, anche per poter scegliere come maggiore serenità il suo futuro.