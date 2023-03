Napoli più forte d’Europa, Spalletti punge Guardiola: “Giochino che conosciamo”

Le dichiarazioni del tecnico azzurro al termine del match contro i tedeschi, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Vola il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri dopo il 2 a 0 in Germania, hanno battuto 3 a 0, l’Eintracht Francoforte, raggiungendo Milan e Inter ai quarti di finale di Champions League.

Il tecnico degli azzurri si gode chiaramente il momento, il Napoli per la prima volta, dunque, è tra le prime otto squadre d’Europa: “E’ un grande risultato che ci godiamo con tutti i nostri tifosi – esordisce Spalletti ai microfoni di ‘Amazon Prime’ -. All’inizio non siamo stati qualitativi come sempre ma non abbiamo concesso nulla e siamo stati lucidi. E’ evidente che sia un grande traguardo”.

Napoli-Eintracht Francoforte, Spalletti: “Guardiola? Hanno speso 900 milioni”

Guardiola ha detto che il Napoli è la squadra più forte d’Europa – La rende orgogliosa? – “No, non mi dà nulla – risponde secco Spalletti -, chi dice questo lo fa per mettere pressione ma non fa nulla di nuovo. E’ un giochino che conoscono tutti. Hanno speso 900 milioni per fare la squadra, noi 9 e si mette il Napoli davanti? (sorride, ndr.)”.

Osimhen – “E’ fortissimo, ha delle interpretazioni, delle volte, da solista ma deve riuscire a legare con la squadra e ora ci sta riuscendo”.

Niente preferenze dall’urna per Spalletti, che poi manda un messaggio ai suoi tifosi – “Avversari ai quarti? Fate voi, noi ci adattiamo. Voglio invitare i tifosi di essere del livello del traguardo raggiunto, lasciando da parte ogni tipo di provocazione. Si deve andare a cantare i cori del Napoli