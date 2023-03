Mourinho recupera tutti: Mancini col caschetto di Pellegrini, Belotti col tutore | FOTO CM.IT

La Roma si è allenata a Trigoria per la rifinitura prima della partenza per San Sebastian: tutti recuperati, anche se incerottati

La Roma ha completato l’allenamento di rifinitura a Trigoria prima della partenza per la Spagna dove domani sera affronterà la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di Europa League.

La seduta aperta alla stampa per i primi 15 minuti è cominciata con quasi un’ora di ritardo rispetto all’orario iniziale (12.15), con la squadra che si è fermata prima in sala video. All’ingresso in campo tre le note evidenti. Lorenzo Pellegrini, che già ieri aveva lavorato insieme ai calciatori non impiegati contro il Sassuolo, ha iniziato ad allenarsi senza caschetto ma solo con un vistoso cerotto sulla testa dopo il violentissimo scontro con Zubeldia nella gara d’andata e i 30 punti di sutura. Il caschetto con cui giocherà domani sera ce l’aveva invece – scherzosamente – Gianluca Mancini che ha svolto tutto il riscaldamento indossando la protezione che comunque appare abbastanza leggera. Si tratta appunto di un caschetto che copre pochissimo il volto. La terza nota è invece la presenza di Andrea Belotti, che invece ha un tutore nero alla mano destra dopo la frattura operata del terzo e quarto metacarpo.

Roma, Mourinho recupera tutti per la Real Sociedad: dubbio sugli esterni

Due recuperi importantissimi per Mourinho, che ha osservato la prima parte di allenamento – tra riscaldamento e un esercizio a staggetta in cui tre squadre si sono sfidate – dalla panchina. Lo Special One, che ha parlato in maniera fitta con i suoi collaboratori (c’era anche Pinto a guardare la seduta da lontano), potrà contare anche sul recupero di altri due giocatori. Uno è Solbakken e l’altro è Llorente, mentre c’era regolarmente anche Marash Kumbulla che ha appena ricevuto una squalifica di due giornate in campionato.

A questo punto la Roma che scenderà in campo domani sera per difendere il 2-0 dell’andata e centrare i quarti sarà quella titolare. Da Rui Patricio ad Abraham, Dybala, Cristante, Matic e Pellegrini. L’unico vero dubbio che si riproporrà è quello sugli esterni: Zalewski, Karsdorp e Spinazzola si giocano le due maglie. Alle 15.55 la partenza da Fiumicino, alle 18.30 da San Sebastian la conferenza stampa di Mourinho e Pellegrini.