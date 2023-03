Juventus, Allegri non perdona: doppia bocciatura pesante

Friburgo-Juventus, è emergenza in difesa per i bianconeri: Allegri è pronto ad una soluzione a sorpresa

Con l’assenza di Leonardo Bonucci e Alex Sandro, escluso dai convocati, la Juventus si presenta alla trasferta di Friburgo, decisiva per il passaggio del turno, con un problema in difesa.

Massimiliano Allegri dovrà quindi valutare con attenzione chi schierare a fianco dei due titolari Bremer e Danilo. A disposizione del tecnico toscano ci sono solo Rugani, De Sciglio e Gatti. E al momento il favorito per una maglia da titolare sarebbe Mattia De Sciglio. Il numero 2 verrebbe schierato come braccetto di sinistra, sulla corsia di Kostic, con la possibilità che la difesa possa eventualmente variare e tramutarsi in una retroguardia a 4. In quel caso De Sciglio sarebbe pronto ad interpretare il ruolo di terzino sinistro e Cuadrado si abbasserebbe come terzino destro.

Non dovrebbero essere quindi Federico Gatti e Daniele Rugani a scendere in campo. L’ex difensore del Frosinone è ormai precipitato nelle gerarchie di Allegri: il vero ballottaggio dunque sarebbe tra De Sciglio e Rugani, con l’ex Milan favorito proprio per la possibilità di poter cambiare modulo in corsa. A quel punto si passerebbe da 3-5-2 a 4-3-3, con Kostic che si sposterebbe all’ala sinistra e Di Maria all’ala destra.

Probabile formazione Juventus:

3-5-2: Szczesny; Danilo, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.