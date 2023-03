Convocati Juventus: la decisione di Allegri su Bonucci, Chiesa e Di Maria

Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati ufficiali in vista del match di Europa League contro il Friburgo

Giornata di vigilia in casa Juventus che domani pomeriggio alle 18.45 dovrà scendere in campo contro il Friburgo per gli ottavi di finale di Europa League. La formazione bianconera dovrà difendere il vantaggio ottenuto all’andata grazie alla vittoria di misura per 1-0 con gol di Angel Di Maria.

Proprio l’esterno argentino, uscito con qualche problema muscolare nella sfida di settimana scorsa, è rientrato nell’elenco dei convocati per il match di domani. Tra gli altri calciatori in dubbio, la buona notizia per Allegri è che anche Federico Chiesa sarà regolarmente a disposizione. E’ confermata, infine, l’assenza di Leonardo Bonucci, uscito per una botta contro la Sampdoria. L’ematoma del centrale non si è riassorbito del tutto e lo staff ha dunque preferito non rischiare un rientro affrettato.

Oltre all’infortunato Pogba, fuori per almeno una ventina di giorni, Allegri dovrà fare a meno anche di Alex Sandro, uscito proprio contro i Friburgo per un problema muscolare. La sua assenza, sommata a quella di Bonucci, ovviamente va ad aprire una mini emergenza nel reparto arretrato di Max Allegri. Non solo in vista dell’impegno di domani sera fondamentale per il percorso europeo dei bianconeri, ma anche per il derby d’Italia contro l’Inter di domenica sera.

Friburgo-Juve, l’elenco ufficiale dei convocati di Allegri

La Juve in campionato è infatti reduce da una buona vittoria dell’ultimo turno ottenuta contro la Sampdoria, che ha riacceso una piccola speranza di rimonta.

Se la prossima giornata metterà i bianconeri di fronte ai rivali storici dell’Inter, prima ci sarà da superare l’ostacolo Friburgo in Europa League. Alla Juve basterà proteggere il successo dell’andata per ottenere l’accesso diretto ai quarti di finale. Pertanto, in caso di vittoria o pareggio, i bianconeri passeranno aritmeticamente al turno successivo senza troppi calcoli.

Questo l’elenco ufficiale dei convocati per Friburgo-Juventus:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea, Compagnon.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulè, Iling-Junior.